Пять важных изменений для владельцев квартир в 2026 году

2026 принесет россиянам сразу несколько изменений, которые напрямую касаются каждого, у кого есть квартира. Теперь крайний срок оплаты коммуналки сдвинулся, за деятельностью управляющих компаний стало проще следить, а некоторые семьи получили право на налоговый вычет. NEWS.ru рассказывает, что поменялось в правах и обязанностях собственников недвижимости уже сегодня, а что изменится в ближайшем будущем.

Налоговые изменения для жилья

С 1 января 2026 года в России вступят в силу важные изменения в налогообложении недвижимости. Они затронут сразу несколько категорий собственников. Как рассказала NEWS.ru руководитель практики финансового права и рынка ценных бумаг Адвокатского бюро «А-ПРО» Мария Карпачева, многодетные семьи смогут получить дополнительный налоговый вычет. Налоговая база будет уменьшаться на кадастровую стоимость пяти квадратных метров квартиры или семи квадратных метров жилого дома на каждого ребенка.

При этом вычеты сохранятся до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при очном обучении. Владельцы объектов незавершенного строительства (ОЗС) стоимостью свыше 300 млн рублей смогут платить налог по пониженной ставке, добавила Карпачева.

Кроме того, с января 2026 года окончательно утратила смысл практика занижения стоимости жилья в договорах купли-продажи с целью ухода от налога. Как рассказал NEWS.ru Валерий Тумин, теперь налоговая база по НДФЛ рассчитывается исходя из фактической цены сделки, но не может быть ниже 70% от кадастровой стоимости объекта.

«Само правило „не ниже 70%“ действовало и ранее, однако принципиально изменился механизм контроля. Данные Росреестра, Федеральной налоговой службы и БТИ теперь автоматически сводятся в единый цифровой профиль каждого объекта недвижимости. Это исключает возможность расхождений, которые раньше можно было трактовать в пользу продавца», — объясняет эксперт.

Собственникам стоит проявить бдительность: если в этом профиле обнаружится ошибка (неверная площадь, неактуальная кадастровая стоимость и т.п.), ее лучше исправить сразу через портал госуслуг. В противном случае неточность может неожиданно выявиться при сделке и создать серьезные проблемы, предупреждает Тумин.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ужесточение семейной ипотеки

С 1 февраля 2026 года вступили в силу поправки, которые затрагивают заемщиков по льготным ипотечным программам — семейной, дальневосточной и арктической. Рассказываем о главных нововведениях.

Теперь право на получение льготного кредита по указанным программам будет предоставляться однократно на семью. Это означает, что оформить две разные льготные ипотеки, например, на мужа и на жену, больше не получится.

При покупке жилья оба супруга будут выступать как заемщик и созаемщик по одному договору. Соответственно, каждый из них утрачивает право на отдельную льготную ипотеку в будущем. Мера направлена на то, чтобы сделать программы более адресными и исключить их многократное использование в рамках одной семьи.

«Семейная ипотека с февраля — строго „одна семья — один льготный кредит“: супруги обязаны быть созаемщиками, и повторно воспользоваться программой в рамках одной семьи уже нельзя. Те, кто планировал взять два отдельных кредита, упустили это окно», — комментирует Валерий Тумин.

С 1 февраля полностью исключается возможность оформления так называемой «донорской» ипотеки — схемы, при которой созаемщик фактически передавал свое право на льготный кредит другому лицу. Такие операции нередко использовались для инвестиционных покупок, что противоречило социальной направленности программ. Теперь эта практика прекращается.

Кроме того, 1 февраля можно рефинансировать рыночную часть так называемой комбо-ипотеки, сохранив при этом льготную ставку по семейной части (ранее при попытке рефинансировать кредит банк пересчитывал всю сумму по рыночной ставке, и льготные условия терялись).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый стандарт отчетности УК

С 1 марта 2026 года для всех управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК наступила эра «прозрачной отчетности». Раньше они сами решали, в каком виде отчитываться перед жильцами: могли нарисовать красивые графики, а могли прислать скудную табличку, где трудно было найти детали. Теперь такой вольности не будет.

Приказ Минстроя ввел единую обязательную форму отчета в системе ГИС ЖКХ. Проще говоря, государство утвердило для всех УК один общий шаблон, отступать от которого нельзя.

Что теперь обязательно увидят жильцы в новом отчете:

Общую информацию об УК и доме (площади, характеристики) — для понимания масштаба;

Главный блок — финансы и работы: подробная смета, сколько денег собрали с жильцов, сколько потратили, какие именно работы провели и по какой цене. Теперь нельзя написать просто «ремонт подъезда» — придется расшифровать, сколько стоит покраска стен, а сколько — замена лампочек;

Работу с должниками: появился новый обязательный пункт — отчет о том, как УК взыскивает долги (иски в суд, претензии). Раньше об этом могли умалчивать.

Теперь любой собственник может зайти в ГИС ЖКХ и сравнить отчеты двух разных компаний, потому что они составлены по одной схеме. Сразу видно, где деньги тратят с умом, а где — «черная дыра». УК больше не спрячется за красивыми фразами в «свободной форме», ведь закон требует цифр и фактов. Это ваш инструмент для реального контроля за тем, на что уходят ваши коммунальные платежи.

Изменения сроков оплаты коммунальных услуг

С 1 марта изменились сроки оплаты ЖКУ: теперь платить нужно до 15-го числа, а не до 10-го. Это изменение касается и взносов на капитальный ремонт.

Как пояснила NEWS.ru заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, управляющие компании не вправе самостоятельно изменять эти сроки, так как они установлены законодательно. При этом платежные документы должны рассылаться жильцам не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По мнению экспертов, перенос срока оплаты на 15-е число призван решить две основные проблемы. Во-первых, у многих граждан заработная плата или пенсия поступает в период с 5-го по 10-е число. Новый график позволит им оплачивать ЖКУ сразу после получения дохода, снижая риски просрочки.

Во-вторых, упрощается запоминание правил: квитанция приходит до 5-го, оплатить нужно до 15-го. Это дает жильцам около 10 дней на спокойную проверку начислений, сверку показаний счетчиков и выявление возможных ошибок.

Одновременно с изменением сроков оплаты ужесточились правила обслуживания газового оборудования, напомнил Тумин. «Систематический недопуск инспектора в квартиру теперь может привести к отключению газа. Формально это касается злостных нарушителей, но любому собственнику стоит убедиться, что договор на обслуживание газового оборудования у него заключен и актуален», — говорит он.

Биометрия при сделках с недвижимостью

С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения, которые упрощают процедуру оформления сделок с недвижимостью с использованием биометрических данных. Теперь идентифицировать участников сделки можно через Единую биометрическую систему — по отпечаткам пальцев, изображению лица или радужной оболочке глаза. Юридическую значимость документам придает усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее при удаленном оформлении сделки требовалось личное присутствие в МФЦ для подтверждения намерений. Новый порядок эту необходимость отменяет. Если данные собственника уже есть в биометрической системе, для подачи документов в Росреестр достаточно подтвердить свою личность с помощью биометрии. Остальные действия совершаются онлайн.

Нововведение решает сразу две задачи:

ускоряет процесс регистрации прав на недвижимость;

повышает защиту от мошеннических действий, поскольку биометрические данные подделать сложнее, чем бумажные документы.

