Бумажные квитанции уйдут в прошлое. Что готовят россиянам в сфере ЖКХ

В Госдуму готовятся внести пакет законопроектов, кардинально меняющих подход к оплате жилищно-коммунальных услуг. NEWS.ru рассказывает, какие изменения в сфере ЖКХ могут произойти в жизни россиян в 2026 году.

Как планируют бороться с завышенными суммами в квитанциях ЖКУ

Фракция «Единая Россия» готовит к внесению в нижнюю палату парламента сразу несколько законопроектов, призванных навести порядок на рынке управления многоквартирными домами. Ключевая идея — сделать финансовые потоки в сфере ЖКХ открытыми и понятными для каждого собственника.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, планируется законодательно закрепить четкий перечень обязанностей управляющих компаний и предельную стоимость этих работ. «Пропишем, что должна делать управляющая компания, сколько это может стоить. И никаких дополнительных вариантов», — сказал он.

Кроме того, комитет поддержал ранее озвученную инициативу об отмене ежегодного перерасчета платы за общедомовое имущество. По словам Пахомова, практика показала, что такие начисления порой «взлетали» на десятки процентов, становясь неприятным сюрпризом для жильцов. «Мы считаем, что пришло время покончить с этой практикой и платить за общедомовое имущество только строго по счетчику», — заявил депутат.

Он добавил, что члены «Единой России» не поддерживают предложение парламентариев из других фракций о праве управляющих компаний автоматически индексировать коммунальные тарифы на величину роста НДС.

Пахомов подчеркнул, что решение об изменении тарифа должны принимать жители.

Электронный многотарифный электросчётчик Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Как эти предложения оценивают эксперты

Как пояснила NEWS.ru заместитель руководителя факультета Высшей школы экономики РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко, изменение стоимости услуг всегда вызывает массу вопросов у граждан, однако просто «заморозить» цифры в квитанции — не выход.

«Создание прозрачности и усиление системы контроля за использованием средств — это действительно тот инструмент, который позволит эффективно тратить полученные от граждан деньги. Автоматизация и внедрение единых реестров напрямую повлияют на качество услуг», — подчеркнула Коваленко.

Как предположил в беседе с NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, государство, судя по всему, делает ставку на цифровизацию. Речь идет о внедрении понятных отчетов управляющих компаний по единому стандарту. Все данные будут стекаться в систему ГИС ЖКХ, что превратит контроль со стороны собственников из сложной процедуры в пару кликов мышью.

«Публикация финансовой отчетности УК позволит гражданам проводить независимый аудит и наконец-то понять, куда уходят их кровные. Это честный диалог без оглядки на „бумажные“ отписки», — резюмировала Коваленко.

Что еще предлагают изменить в сфере ЖКХ

Ряд парламентариев намерены внести законопроект о введении моратория на увеличение размера платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года.

Однако, по мнению экспертов, эта инициатива вряд ли будет реализована на практике. Юлия Коваленко пояснила, что заморозка тарифов — шаг сложновыполнимый: «Стоит вопрос обновления всех коммуникаций, и их стоимость не стоит на месте. Искусственное сдерживание цен может ударить по качеству услуг». Дмитрий Бондарь добавил, что «скрытые убытки поставщиков тепла и воды после длительной паузы станет невозможно игнорировать, что приведет к неизбежному скачку цен».

Таким образом, вместо двухлетнего моратория, который может обернуться финансовым коллапсом для отрасли, депутаты и правительство, скорее, сделают ставку на прозрачность, считают эксперты.

Что еще изменится для потребителей услуг в 2026 году

Как пояснил Дмитрий Бондарь, на 2026 год уже утвержден определенный график изменения тарифов. С января текущего года стоимость ресурсов выросла на 1,7%. Однако основной этап повышения ожидается в октябре, и он будет сильно различаться по регионам. Согласно прогнозам, в Ставропольском крае прирост может достичь 22%, тогда как в Хакасии — лишь около 8%. Такая дифференциация, по всей вероятности, объясняется техническим состоянием местных сетей и особенностями региональной тарифной политики.

Помимо цен, с марта 2026 года корректируются и платежные сроки. Квитанции теперь должны поступать гражданам не позднее 5-го числа, а оплачивать их необходимо до 15-го. Эксперт считает, что введение единого графика по всей стране поможет избежать путаницы и дисциплинирует как потребителей, так и поставщиков услуг.

Женщины ожидают своей очереди в расчетно-кассовом центре Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

По мнению Бондаря, в обозримом будущем бумажные квитанции и очные собрания жильцов окончательно уйдут в прошлое. Им на смену придут цифровые сервисы, в том числе возможности, которые предоставляет национальная платформа (мессенджер MAX). «Именно честный диалог между жителями и управляющими компаниями, подкрепленный цифровыми инструментами, станет основой реальных реформ в ЖКХ. И для этого не нужна искусственная заморозка тарифов», — резюмировал эксперт.

Читайте также:

Как оспорить взлетевшую плату за ЖКУ: что делать, куда обращаться

Отсрочка оплаты ЖКУ в 2026-м: что изменится, когда могут отключить услуги

ФАС «урезает» тарифы ЖКХ: за какие услуги теперь будем платить меньше