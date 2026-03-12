Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 17:11

Родителям назвали важный нюанс при замене колыбельных белым шумом

Психолог Шегрен: белый шум не заменит колыбельную при укладывании ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Белый шум не способен заменить колыбельные и эмоциональный контакт с матерью при укладывании ребенка, заявила NEWS.ru семейный психолог и гештальт-терапевт Надежда Шегрен. По ее словам, монотонный фоновый звук действительно помогает младенцам заснуть быстрее, имитируя привычную акустическую среду утробы матери.

Неврологи не против, что россияне стали чаще укладывать младенцев спать под белый шум. Многолетние исследования подтверждают реальную пользу этого метода. Белый шум — это равномерный фоновый звук. Для новорожденного он не чужой, внутри утробы малыш постоянно слышал что-то похожее: ток крови, работу внутренних органов матери. Именно поэтому звуковой фон действует успокаивающе и помогает быстрее заснуть. Белый шум — это удобный инструмент, но не замена живому общению с матерью. Во время вечернего ритуала нужен голос, касания и контакт, а вот во время сна этот инструмент использовать можно, — пояснила Шегрен.

По ее словам, популярность метода подкреплена и научными данными. Психолог отметила, что порядка 80% малышей засыпают под белый шум за считаные минуты.

Согласно данным журнала Archives of Disease in Childhood, 80% младенцев засыпали под белый шум в течение пяти минут. С ним дети реже просыпаются от бытовых звуков и спят значительно дольше. Используйте белый шум, соблюдая меру. Громкость должна быть не выше 50 децибел, а его источник лучше расположить подальше от кроватки. Тогда этот способ подарит малышу полноценный ночной отдых, — резюмировала Шегрен.

Ранее аналитики музыкального стримингового сервиса сообщили, что россияне стали укладывать детей спать под звуки белого шума в семь раз чаще, чем под традиционные колыбельные. Популярность таких записей резко выросла за последние полгода.

психологи
родители
дети
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Отстойная периферия ЕС». Молдавия покидает СНГ: что ее ждет без помощи РФ
Раскрыта истинная причина распада группы «БиС»
«Кто ты такая»: Захарова ответила на угрозы Швеции «разбомбить» Россию
В НАТО раскрыли, когда Европа сможет перевооружиться
Военный эксперт назвал главную задачу ВС РФ до лета 2026
«Приготовьте стакан воды и грызите!»: Малышева о перце чили и уринотерапии
«Серьезные проблемы»: военэксперт об ухудшении положения Украины
Легендарный футболист «Спартака» дал прогноз на матч с «Зенитом» в РПЛ
Ситуация в Дубае 12 марта: что с туристами из России, бегство капиталов
Первая акция против командира ВСУ развернулась в Киеве
Американский авианосец заполыхал в Красном море
«Убить вместе с детьми»: Украина угрожает Орбану, при чем тут «Дружба»
Хуснуллин обнародовал критические цифры по ЖКХ в России
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Приангарье
В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по больнице, где спали 130 пациентов
Россия осудила атаку ВСУ на больницу в ДНР
ПВО сработала над приграничным регионом России
Южная Корея взялась за расследование поставок люксовых авто в Россию
Смерть в сарае для скота: беременная дочь просила у мамы забрать ее от мужа
В Сумской области ликвидировали высокопоставленных офицеров логистики ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.