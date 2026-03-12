Родителям назвали важный нюанс при замене колыбельных белым шумом Психолог Шегрен: белый шум не заменит колыбельную при укладывании ребенка

Белый шум не способен заменить колыбельные и эмоциональный контакт с матерью при укладывании ребенка, заявила NEWS.ru семейный психолог и гештальт-терапевт Надежда Шегрен. По ее словам, монотонный фоновый звук действительно помогает младенцам заснуть быстрее, имитируя привычную акустическую среду утробы матери.

Неврологи не против, что россияне стали чаще укладывать младенцев спать под белый шум. Многолетние исследования подтверждают реальную пользу этого метода. Белый шум — это равномерный фоновый звук. Для новорожденного он не чужой, внутри утробы малыш постоянно слышал что-то похожее: ток крови, работу внутренних органов матери. Именно поэтому звуковой фон действует успокаивающе и помогает быстрее заснуть. Белый шум — это удобный инструмент, но не замена живому общению с матерью. Во время вечернего ритуала нужен голос, касания и контакт, а вот во время сна этот инструмент использовать можно, — пояснила Шегрен.

По ее словам, популярность метода подкреплена и научными данными. Психолог отметила, что порядка 80% малышей засыпают под белый шум за считаные минуты.

Согласно данным журнала Archives of Disease in Childhood, 80% младенцев засыпали под белый шум в течение пяти минут. С ним дети реже просыпаются от бытовых звуков и спят значительно дольше. Используйте белый шум, соблюдая меру. Громкость должна быть не выше 50 децибел, а его источник лучше расположить подальше от кроватки. Тогда этот способ подарит малышу полноценный ночной отдых, — резюмировала Шегрен.

Ранее аналитики музыкального стримингового сервиса сообщили, что россияне стали укладывать детей спать под звуки белого шума в семь раз чаще, чем под традиционные колыбельные. Популярность таких записей резко выросла за последние полгода.