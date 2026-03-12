«В семь раз популярнее»: россияне нашли необычную альтернативу колыбельным В России начали в семь раз чаще укладывать детей спать под звуки белого шума

Россияне стали укладывать детей спать под звуки белого шума в семь раз чаще, чем под традиционные колыбельные, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков музыкального стримингового сервиса. По их информации, популярность записей с белым шумом резко выросла за последние полгода.

Выяснилось, что за последние шесть месяцев, в период с 1 сентября 2025 года по 1 марта текущего года, второй инструмент (белый шум. — NEWS.ru) оказался в семь раз популярнее мелодичных песен для укачивания. При этом востребованность белого шума выросла и год к году на 16%, — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что чаще всего такие звуки выбирают жители Саратовской области, Чувашии и Забайкалья. Также в топе — Калужская область и Приморский край. Традиционные же колыбельные по-прежнему предпочитают в Иркутской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Сахалине, Чувашии и Забайкалье.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что не стоит включать перед сном новостные и политические подкасты. Специалист подчеркнул, что такие видео и аудио заставляют переживать и мешают расслабиться. Сомнолог обратил внимание, что уснуть помогают спокойные мелодии, звуки природы или белый шум.