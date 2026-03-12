Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 10:32

«В семь раз популярнее»: россияне нашли необычную альтернативу колыбельным

В России начали в семь раз чаще укладывать детей спать под звуки белого шума

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне стали укладывать детей спать под звуки белого шума в семь раз чаще, чем под традиционные колыбельные, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков музыкального стримингового сервиса. По их информации, популярность записей с белым шумом резко выросла за последние полгода.

Выяснилось, что за последние шесть месяцев, в период с 1 сентября 2025 года по 1 марта текущего года, второй инструмент (белый шум. — NEWS.ru) оказался в семь раз популярнее мелодичных песен для укачивания. При этом востребованность белого шума выросла и год к году на 16%, — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что чаще всего такие звуки выбирают жители Саратовской области, Чувашии и Забайкалья. Также в топе — Калужская область и Приморский край. Традиционные же колыбельные по-прежнему предпочитают в Иркутской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Сахалине, Чувашии и Забайкалье.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что не стоит включать перед сном новостные и политические подкасты. Специалист подчеркнул, что такие видео и аудио заставляют переживать и мешают расслабиться. Сомнолог обратил внимание, что уснуть помогают спокойные мелодии, звуки природы или белый шум.

Россия
дети
сон
песни
лайфхаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Персидском заливе произошел крупнейший сбой нефтедобычи в истории
Наступление ВС РФ на Харьков 12 марта: заруба под Купянском, жуткие потери
США нанесли удар по ядерному объекту в Иране
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США с России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.