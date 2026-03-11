Бабушкины перины и подушки: как ухаживать за пером и пухом

Перьевые подушки и пуховые перины многие помнят с детства. Они мягкие, теплые, создают ощущение настоящего домашнего уюта. Такие изделия служат десятилетиями, поэтому часто переходят по наследству — от бабушек и родителей. Однако натуральный наполнитель требует регулярного ухода. Без него подушка может потерять объем, начать неприятно пахнуть или стать средой для пылевых клещей.

Сегодня все чаще обсуждают, насколько практичны такие изделия. У подушек из пера и пуха есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, натуральный наполнитель обладает отличными свойствами, с другой — требует внимательного отношения и правильной гигиены. Грамотный уход помогает сохранить мягкость и безопасность изделия на долгие годы. Как правильно ухаживать за пером и пухом — разбираемся в статье.

Плюсы натурального наполнителя: воздухопроницаемость, тепло, комфорт

Пух и перо остаются одними из самых популярных натуральных наполнителей. Их ценят за легкость, способность удерживать тепло и хорошую циркуляцию воздуха. Благодаря природной структуре перья создают внутри подушки множество воздушных карманов. Именно они делают изделие мягким и одновременно упругим.

Плюсы и минусы подушек из пера и пуха обсудим далее. Среди достоинств чаще всего называют:

хорошую вентиляцию;

естественную терморегуляцию;

долговечность;

способность быстро восстанавливать форму.

Кому нужны подушки с натуральным наполнителем? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, натуральный наполнитель лучше отводит влагу, чем многие синтетические материалы. Подушка дышит, и спать на ней комфортно даже в жаркую погоду. Зимой же наполнитель удерживает тепло, создавая комфортный микроклимат.

Если вы стараетесь избегать пластика и синтетических материалов (полиэстера, пены, латекса), то пух и перо — это ваш выбор. Это возобновляемый природный ресурс, который полностью разлагается, не загрязняя среду.

Но чтобы эти свойства сохранялись, дома необходим правильный уход за пуховыми подушками. Регулярное проветривание и периодическая очистка помогают поддерживать гигиену и продлевают срок службы изделия.

Кому такие подушки подходят лучше всего?

Любителям спать на животе. Им нужна очень мягкая и низкая подушка, и пухо-перьевые модели часто оказываются наиболее удобными.

Ценителям традиционного уюта. Тем, кому нравится объемная подушка, которую можно взбить перед сном.

Жителям регионов с переменчивым климатом. Натуральный наполнитель хорошо удерживает тепло и одновременно пропускает воздух.

Интересный факт: чем больше в составе пуха по отношению к перу, тем мягче и дороже подушка. Перо добавляет конструкции упругости, а пух — воздушности.

Минусы и риски: пылевые клещи, аллергия, запах

Несмотря на преимущества, у натуральных наполнителей есть и слабые стороны. Основная проблема — накопление пыли и влаги. Сами по себе перо и пух редко вызывают аллергию, но они являются идеальной средой для пылевых клещей. Продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов часто становятся причиной насморка, чиханья и зуда у аллергиков.

Стирка перьевых подушек: можно ли и как правильно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Именно поэтому специалисты советуют регулярно проводить уход за пуховыми подушками дома, а также периодически очищать наполнитель. Без этого внутри изделия могут накапливаться частицы кожи, пыль и микроскопические загрязнения.

Многих интересует вопрос: вредны ли старые перьевые подушки? Сами по себе они не опасны, если за ними правильно ухаживают. Однако сильно изношенные изделия могут стать источником аллергенов. Со временем перо ломается, наполнитель сбивается, а внутри скапливаются загрязнения.

Еще одна проблема — запах. Новая подушка может иметь характерный природный запах. Со временем, если внутрь попадает влага (например, пот), наполнитель может начать пахнуть довольно неприятно из-за размножения бактерий. Если подушка долго хранилась во влажном помещении или редко проветривалась, может появиться затхлый аромат.

Со временем перо разрушается и превращается в труху, из-за чего подушка теряет объем и становится плоской. А если чехол (наперник) недостаточно плотный, острые стержни перьев могут пробиваться наружу и колоть лицо.

Кроме того, для людей с проблемами в шейном отделе позвоночника перьевая подушка — не лучший выбор. Она слишком мягкая и не обладает «эффектом памяти». Голова в нее проваливается, что может привести к зажимам мышц и головным болям по утрам.

Стирка перьевых подушек: можно ли и как правильно

Стирка перьевых подушек в домашних условиях вызывает у многих хозяек вопросы. Люди часто боятся стирать такие изделия, опасаясь испортить наполнитель. На самом деле аккуратная стирка допустима, но требует соблюдения нескольких правил.

Как сушить подушки с пухом и пером Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед началом важно проверить состояние чехла. Если ткань старая или поврежденная, ее лучше заменить. Затем подушку можно стирать целиком или извлечь наполнитель и промывать его отдельно.

В домашних условиях классическая стирка перьевых подушек проводится в теплой воде — обычно не выше 40°C. Используют мягкие жидкие средства для деликатных тканей. Сильные порошки и отбеливатели могут повредить перо. Поставьте на машинке режим «Деликатный» или «Пух» и минимальный отжим.

Стирать лучше небольшими партиями, чтобы наполнитель хорошо промывался. После этого подушки тщательно прополаскивают, чтобы удалить остатки моющего средства.

Повторная стирка перьевых подушек в домашних условиях обычно требуется раз в один-два года. Более частая очистка может повредить структуру пера.

Сушка и обработка: как убить клещей и сохранить объем

После стирки самый важный этап — правильная сушка. Влажное перо легко сбивается в комки и может начать преть. Поэтому подушки нужно тщательно просушить.

Лучше всего сушить в горизонтальном положении на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Периодически изделие встряхивают и разминают руками, чтобы расправить наполнитель. Следует регулярно перебирать мешочки с перьями, разбивая комки, и переворачивать их 3–4 раза в день.

Полное высыхание может занять 1–2 дня.

Иногда проводят и специальную обработку перьевых подушек от клещей. Для этого используют высокие температуры: например, длительное проветривание на солнце или обработку горячим воздухом в сушильных машинах. Пылевые клещи плохо переносят жару и сухость.

Минусы и риски пуха и пера: пылевые клещи, аллергия, запах Фото: LOOK Photography/Global Look Press

Правильная сушка и хранение пуховых изделий помогает избежать неприятного запаха и сохраняет пышность наполнителя. После полного высыхания подушки желательно еще раз хорошо взбить.

Чехлы и наволочки: защита от пыли и влаги

Чтобы подушки служили дольше, важно использовать плотные наперники и регулярно менять наволочки. Хороший чехол удерживает перо внутри и препятствует попаданию пыли.

Желательно выбирать ткани с плотным переплетением волокон. Они создают дополнительный барьер для аллергенов и пылевых клещей.

Также рекомендуется периодически проветривать постельные принадлежности. Это простая, но эффективная мера гигиены.

Не стоит забывать и о перинах. Многие люди до сих пор используют большие пуховые одеяла и матрасы. Как чистить пуховые перины? Обычно их проветривают на свежем воздухе и периодически отдают в специализированные химчистки.

Иногда хозяева пытаются самостоятельно решить проблему. В этом случае перину распарывают, пух пересыпают в марлевые мешки, замачивают в мыльной воде (30–40°C), тщательно прополаскивают, отжимают и сушат несколько дней в горизонтальном положении, постоянно взбивая.

Как видите, чистить пуховые перины дома весьма сложно. При сильном загрязнении лучше все-таки обращаться к профессионалам.

Когда старую подушку пора выбросить

Даже качественные изделия не служат вечно. Со временем перо ломается, наполнитель становится менее упругим, а подушка теряет форму.

Сигналами для замены могут стать:

сильный запах;

потеря объема;

появление комков;

поврежденный наперник.

Плюсы натурального наполнителя Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если подушка плохо держит форму и после стирки не восстанавливается, возможно, срок ее службы подошел к концу.

Регулярная чистка, проветривание и аккуратная стирка перьевых подушек в домашних условиях помогают продлить жизнь изделия. Но даже при хорошем уходе спустя годы наполнитель постепенно изнашивается.

Поэтому старые перины и подушки стоит периодически проверять и при необходимости заменять. Тогда сон будет не только уютным, но и безопасным для здоровья.

