Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 07:03

Как убрать горечь из лука: топ-10 проверенных народных советов

Как убрать горечь из лука: топ-10 проверенных народных советов Как убрать горечь из лука: топ-10 проверенных народных советов Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Горечь в луке легко убрать за пару минут: достаточно промыть нарезанные кусочки холодной водой, ошпарить кипятком или слегка замариновать в уксусе с сахаром. Эти простые приемы отвечают на главный вопрос, как убрать горечь из лука, и подходят практически для любого блюда — от салатов до горячих закусок.

Горечь появляется из-за серосодержащих соединений, которые выделяются при разрезании луковицы. Они же образуют летучие вещества с резким запахом. Именно эти соединения раздражают слизистую глаз, поэтому при нарезке лука мы начинаем плакать.

5 народных советов:

  • замочить нарезанный лук в холодной воде на 10–15 минут,

  • посыпать ломтики щепоткой соли и слегка помять руками,

  • обдать лук кипятком на 20–30 секунд,

  • замариновать в слабом растворе уксуса с сахаром,

  • добавить в миску с луком немного лимонного сока.

5 современных способов:

  • использовать сладкие сорта, например, салатный или красный,

  • промыть нарезку в ледяной воде — резкость быстро снижается,

  • несколько секунд прогреть лук в микроволновке без воды,

  • залить лук газированной водой на 5 минут,

  • замариновать в соевом соусе или бальзамическом уксусе.

Стоит помнить, что именно легкая горчинка придает вкусу этого овоща выразительность. Без нее он становится слишком нейтральным и теряет характер.

В итоге способов, как убрать горечь из лука, существует немало — от простого промывания до маринования и использования сладких сортов. Выбирайте метод в зависимости от блюда и желаемого вкуса: если нужно быстро смягчить резкость, просто промойте лук под проточной водой, а для салатов лучше подойдет короткое маринование. Ответ на вопрос, как убрать горечь из лука прост: выберите быстрый способ — ледяная вода, крутой кипяток или же маринад, и вкус станет мягче. Это позволит сохранить аромат овоща и сделать каждое ваше блюдо ярким, но гармоничным.

Ранее мы рассказывали, сколько варится гречка после закипания.

Читайте также
5 самых вкусных и простых намазок на хлеб, тосты и лаваш — готовятся за 15 минут
Общество
5 самых вкусных и простых намазок на хлеб, тосты и лаваш — готовятся за 15 минут
Сколько варится гречка после закипания, чтобы получилась рассыпчатая каша
Семья и жизнь
Сколько варится гречка после закипания, чтобы получилась рассыпчатая каша
Не выбрасывайте чесночную шелуху: простой кухонный секрет, который сделает бульон золотистым и ароматным
Общество
Не выбрасывайте чесночную шелуху: простой кухонный секрет, который сделает бульон золотистым и ароматным
3 ложки на стакан воды — седины как будто и не было: топовое средство без химии
Общество
3 ложки на стакан воды — седины как будто и не было: топовое средство без химии
Горох больше не замачиваю часами. Варю его 30 минут, а получается нежнейшая, тающая каша
Общество
Горох больше не замачиваю часами. Варю его 30 минут, а получается нежнейшая, тающая каша
лук
готовка
советы
лайфхаки
секреты
Совет хозяйкам
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звенящая пошлость»: в Госдуме взялись за День святого Валентина
Ложь пиарщиков ВСУ и уничтоженный Ми-24: новости СВО на утро 10 февраля
Сборная Японии подала официальную жалобу на Олимпиаде
«Туда и прилетает»: Мирошник назвал новые законные цели ВС РФ на Украине
В РПЦ отреагировали на шутки Сабурова о Христе
Стали известны показания засекреченного свидетеля по делу о «Крокусе»
Россиян предупредили о последствиях потери электронной подписи
Япония решила закупать для Украины нелетальное снаряжение
Психолог назвала признаки неготовности женщины к отношениям
Раскрыта причина смерти звезды фильма «Один дома»
В России умер адвокат, добившийся моратория на смертную казнь
ВСУ потеряли три единицы техники за одно утро
«РФ не опустится до хамства»: Карасин о санкциях, ЕС и принципах дипломатии
Учения НАТО в Литве закончились победой России: что происходит?
Названы победители ритм-танца на Олимпиаде в Италии
«В США знают»: посол о планах России на Гренландию
Военэксперт раскрыл, как ВСУ могут получить большой объем ракет HIMARS
Врач ответила, к каким опасным последствиям может привести пищевая аллергия
ЕС проигнорировал одно важное предложение России
Онколог назвал виды рака, которые чаще всего возвращаются
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.