05 января 2026 в 08:01

Лимонный кекс в микроволновке: простой рецепт за 2 минуты!

Вкусная выпечка на скорую руку: удивляем лимонным кексом в кружке Вкусная выпечка на скорую руку: удивляем лимонным кексом в кружке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Хотите моментально поднять настроение себе и близким, приготовив что-либо вкусненькое? Лимонный кекс-минутка в кружке — это самый верный способ сделать это, тем более если кругом ценители простоты и цитрусовых. Вкуснейшая выпечка на скорую руку готовится за пару минут, а результат превзойдет все ожидания.

Смешайте масло (2 ст. л. сливочного, растопленного) с сахаром (2 ст. л.), добавьте желток (1 яичный ), лимонный сок (1 ст. л. свежевыжатого), цедру (0,5 ч. л.), молоко (2 ст. л.) и ваниль (0,5 ч. л. ванильного экстракта).

Всыпьте муку (50 г пшеничной), разрыхлитель (0,25 ч. л.) и соль (щепотку), перемешайте до однородности. Вылейте тесто в высокую кружку и выпекайте на максимальной мощности 1–1,5 минуты. Готовый кексик можно украсить яркой глазурью из сахарной пудры и лимонного или апельсинового сока.

Такой десерт — это настоящая находка для ищущих вкусную выпечку на скорую руку. Попробуйте и вы удивитесь, как, словно по волшебству, можно быстро порадовать себя и близких!

Ранее мы делились с вами рецептом «Битого стекла» — этот рецепт покоряет и вкусом, и видом!

