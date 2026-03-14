Творожные гренки за 5 минут: никто не верит, что это настолько просто

Творог принято есть ложкой или запекать в духовке. Но его можно жарить — и это совсем не про сырники. Речь о твороге как о панировке: густой, ароматной, с характером.

Для приготовления понадобятся творог зернистый 5–9% жирности (150 г), яйцо крупное (1 шт.), батон или чиабатта (4 ломтика), свежий укроп (небольшой пучок), щепотка соли, щепотка мускатного ореха и сливочное масло (30 г) для жарки.

Именно мускатный орех — тот самый непопулярный ингредиент, который превращает простые гренки в нечто ресторанное.

Творог разомните вилкой, смешайте с яйцом, солью, мелко рубленым укропом и щепоткой мускатного ореха до однородности. Ломтики хлеба обмакните в смесь с обеих сторон и сразу выложите на разогретую сковороду со сливочным маслом. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до уверенной золотистой корочки.

Подавайте горячими — со сметаной или просто так.

Калорийность на 100 г: 195 ккал.

БЖУ: 10,2/9,8/17,4.

