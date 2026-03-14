Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 14:16

Творожные гренки за 5 минут: никто не верит, что это настолько просто

Творожные гренки за 5 минут: никто не верит, что это настолько просто
Подписывайтесь на нас в MAX

Творог принято есть ложкой или запекать в духовке. Но его можно жарить — и это совсем не про сырники. Речь о твороге как о панировке: густой, ароматной, с характером.

Для приготовления понадобятся творог зернистый 5–9% жирности (150 г), яйцо крупное (1 шт.), батон или чиабатта (4 ломтика), свежий укроп (небольшой пучок), щепотка соли, щепотка мускатного ореха и сливочное масло (30 г) для жарки.

Именно мускатный орех — тот самый непопулярный ингредиент, который превращает простые гренки в нечто ресторанное.

Творог разомните вилкой, смешайте с яйцом, солью, мелко рубленым укропом и щепоткой мускатного ореха до однородности. Ломтики хлеба обмакните в смесь с обеих сторон и сразу выложите на разогретую сковороду со сливочным маслом. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до уверенной золотистой корочки.

Подавайте горячими — со сметаной или просто так.

  • Калорийность на 100 г: 195 ккал.

  • БЖУ: 10,2/9,8/17,4.

Ранее мы делились с вами рецептом слоеного салата с селедкой, но это не шуба.

Диетический, но сытный: этот салат сметают первым, особенно мужчины
Никаких больше сырников: эти гренки с хрустящей корочкой теперь подаю и на завтрак, и на ужин. Всего 3 ингредиента и 10 минут у плиты
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Легкий десерт из творога: идеально для чая
Вместо части моркови кладу яблоко и хлеб — капуста по этому рецепту будет хрустящей и сочной. Хоть с картошечкой, хоть на хлебушек
творог
гренки
завтраки
простые рецепты
кулинария
быстрые рецепты
Валентина Еремеева
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.