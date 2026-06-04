Как приготовить картошку по-деревенски: 3 рецепта в духовке и на сковороде

Как приготовить картошку по-деревенски: 3 рецепта в духовке и на сковороде

У картошки по-деревенски есть неоспоримое преимущество: ее не нужно чистить. Грубая кожица после запекания превращается в аппетитную «рубашку», а крупные дольки сохраняют форму и становятся рассыпчатыми внутри.

Классический рецепт: духовка, паприка и чеснок

Самый распространенный способ, когда картофельные дольки запекаются в масле с приправами до золотистой корочки. Здесь важно не скупиться на масло и выкладывать кусочки свободно. Ингредиенты на четыре порции: 1 кг картофеля (молодого или с тонкой кожурой), 4 столовые ложки растительного масла, 3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка сладкой паприки, 0,5 ложки сушеного тимьяна или розмарина, соль и свежемолотый перец по вкусу.

Картошку тщательно моют щеткой, обсушивают. Каждый клубень разрезают вдоль на 4–6 сегментов, чтобы они напоминали дольки апельсина. В миске смешивают масло с пропущенным через пресс чесноком, паприкой, тимьяном, солью и перцем. Кладут туда картошку и перемешивают руками, добиваясь равномерного покрытия. Противень застилают пергаментом, выкладывают дольки в один ряд срезами вверх или вниз — не принципиально. Духовку разогревают до 200 градусов. Картофель запекают 20 минут, затем аккуратно переворачивают лопаткой и возвращают в духовку еще на 15–20 минут. Готовность определяют по мягкости при проколе ножом и по румяной корочке. Подают сразу, посыпав рубленой петрушкой.

Калорийность на 100 г — 160 ккал.

Совет: молодую картошку чистить не нужно, достаточно промыть. У старой можно оставить кожуру, но тогда ее надо тереть щеткой жестче.

Картофель в хрустящей панировке из муки и специй

В этом рецепте дольки перед запеканием обваливают в сухой смеси из муки, крахмала и пряностей. Ингредиенты: 1 кг картофеля, 3 столовые ложки муки, 2 столовые ложки кукурузного крахмала, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка сушеного чеснока, 0,5 чайной ложки хлопьев чили (по желанию), соль по вкусу.

Картофель моют, нарезают крупными дольками, обсушивают на полотенце. В пакете или миске смешивают муку, крахмал, паприку, сушеный чеснок, чили и соль. Картофельные дольки обваливают в этой смеси, стряхивая излишки. Противень смазывают маслом, выкладывают картошку в один слой кожурой вниз, сверху сбрызгивают оставшимся маслом (удобно из пульверизатора). Отправляют в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. Затем переворачивают и пекут еще 15 минут, пока панировка не станет темно-золотистой и не затвердеет.

Калорийность на 100 г — 180 ккал.

Совет: кукурузный крахмал усиливает хруст, но при его отсутствии возьмите еще ложку муки. Не стряхивайте всю муку — тонкий слой обязателен.

Как приготовить картошку по-деревенски: 3 рецепта в духовке и на сковороде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Картошка по-деревенски на сковороде: экспресс-метод

Этот вариант выручает, когда духовка занята или просто лень ее разогревать. На сковороде с толстым дном картошка жарится в масле, но при правильной технике получается не менее хрустящей. Ингредиенты: 1 кг картошки, 5 столовых ложек растительного масла, 3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка паприки, 0,5 чайной ложки кориандра, соль, перец, зелень (укроп, петрушка) по вкусу.

Картофель нарезают дольками толщиной около сантиметра, обсушивают. В широкой сковороде разогревают масло (слой не менее 5 мм). Выкладывают дольки в один слой срезом вниз, не трогают 10 минут на среднем огне без крышки. Затем переворачивают, солят, перчат, посыпают паприкой и кориандром. Жарят еще 10 минут, периодически помешивая. За минуту до готовности добавляют пропущенный через пресс чеснок и рубленую зелень, перемешивают, прогревают и снимают.

Калорийность на 100 г — 190 ккал.

Совет: не накрывайте сковороду крышкой, иначе хруст пропадет. Для лучшего результата жарьте в два захода, если сковорода маленькая.

Несколько общих советов

Для запекания и жарки лучше брать картофель с низким содержанием крахмала, например с желтой мякотью. Перед приготовлением обязательно обсушивайте дольки, влага — враг корочки. Не кладите кусочки слишком близко друг к другу, иначе они начнут париться. Соль добавляйте в конце или прямо перед выпечкой, иначе картофель пустит сок и не зарумянится. Подавайте горячей, с кетчупом, сметанным соусом или просто посыпанной зеленью.

Ранее мы рассказали о том, как испечь песочный пирог со щавелем.