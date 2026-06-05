Могли остаться только кости и черепа: почему закрыли зону поиска Усольцевых

Могли остаться только кости и черепа: почему закрыли зону поиска Усольцевых

Спустя девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в тайге под Красноярском стало известно, что зону поисков закроют для посторонних. Как спасатели ищут Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину, какие появились новые версии их пропажи — в материале NEWS.ru.

Как продвигаются поиски семьи Усольцевых в тайге под Красноярском

Спасатели, сотрудники силовых структур, специалисты Госохотнадзора, добровольцы и участники отряда «ЛизаАлерт» будут искать Усольцевых с помощью беспилотников, мототранспорта и криминалистической техники. Зону поисков семьи закроют для посторонних.

«Скорее всего, это просто фигура речи. На самом деле так обозначат территорию, где будут искать Усольцевых. Они не могли никуда убежать, остается лишь искать их останки», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru экс-инструктор спецназа, начальник пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Александр Ластовина.

В Следственном комитете РФ считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых, напомнил он.

«Но это обычно происходит с одним человеком, а не сразу с тремя, — заметил Ластовина. — Думаю, что семья наткнулась на диких животных — волков или медведей. Спасатели будут искать кости, черепа и части одежды — то, что хищники не смогли съесть».

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: «ЛизаАлерт» по Красноярскому краю

Что говорят знакомые семьи Усольцевых об их исчезновении

В социальных сетях в группах психолога Ирины Усольцевой до сих пор остается много людей. «Я счастлива замужем, — написано у нее в профиле. — Помогаю женщине стать счастливой на тех правилах и условиях, при которых радуется ее душа».

«С семьей все хорошо, — рассказала подруга женщины корреспонденту NEWS.ru. — Хочется с уважением относиться к памяти этих прекрасных людей вне зависимости от того, что с ними и в каком они измерении».

Усольцевых могли спрятать в посольстве западной страны

Усольцевы спрятались в посольстве одной из западных стран или их вывезли за пределы РФ, предположил в беседе с NEWS.ru кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, семье могли изготовить новые паспорта и сделать пластические операции, в том числе и ребенку.

«Возможно, семья находится в США или Латинской Америке под протекцией ЦРУ», — высказал мнение собеседник.

СМИ ранее сообщили, что в конце девяностых годов глава семьи Сергей Усольцев участвовал в программе департамента энергетики США «Инициатива атомных городов» в Железногорске. В рамках совместного проекта он отправлял студентов из города на летние стажировки в Америку.

Западные спецслужбы ведут активную деятельность в крупных городах, в том числе в Красноярске, предположил Иванников.

«Усольцев мог оказывать неформальные услуги ЦРУ. Российские силовики давно наблюдали за этой семьей. Можно предположить, что все случившееся оказалось хорошо срежиссированной операцией американских спецслужб», — сообщил он.

Официального подтверждения этой информации нет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как Усольцевы могли погибнуть в тайге под Красноярском

Усольцевы отправились в роковой поход днем, кода было еще тепло. Они могли заблудиться, а вечером температура воздуха резко опустилась, заметила в беседе с NEWS.ru физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская. По ее словам, при сильном переохлаждении у людей отключается рациональное мышление.

«Древний животный инстинкт заставляет замерзающего искать максимально узкое, закрытое пространство, чтобы спастись от холода. Семья в панике могла залезть в любое углубление», — отметила врач.

По ее словам, это могли быть пещера, домик охотника или даже скотомогильник.

«Впервые это явление было подробно описано в статье немецких судмедэкспертов, опубликованной в журнале International Journal of Legal Medicine. Они проанализировали 69 случаев гибели от переохлаждения и обнаружили, что почти всегда тела находили в положении, указывающем на поиск защиты под кроватью, за шкафом, в листве или щели», — пояснила Малиновская.

Что произошло с семьей Усольцевых в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1400 добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов семьи обнаружить не удалось.

С тех пор выдвигаются различные версии пропажи туристов — от обычных до фантастических. По мнению уфолога Александра Петухова, Усольцевых могло похитить НЛО, замаскированное под «облака-торпеды». Криптозоолог Андрей Строганов предположил, что семья попала в параллельный мир. В России учредили фонд «Загадка Усольцевых», который занимается расследованием тайн повседневной жизни. По мнению его членов, все это время семья в полном составе проживала в глухой таежной избушке.

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