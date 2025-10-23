Засосало в болото или увезли на шабаш: новые версии пропажи Усольцевых

Семья Усольцевых пропала в тайге под Красноярском почти месяц назад. За все это время спасатели не обнаружили каких-либо следов 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины. Криминалисты, бывшие следователи и адвокаты рассказали NEWS.ru, что на самоем деле могло случиться с туристами.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов: «Усольцевых могло засосать в болото»

Нужно разобрать топологию местности, где заблудились Усольцевы. Следует изучить, есть ли там болезненные участки: озера, реки, куда они могли провалиться. Если место болотистое, их могло засосать. Нужно выяснить, зачем туристы туда пошли, что у них было с собой, настолько они владеют местностью.

В свое время я возглавлял Красный Крест Москвы. У нас была структура, которая специализировалась на розыске потерявшихся или пропавших без вести. Это требует подготовки. Нельзя взять дилетантов с улицы и отправить их в тайгу искать. Их самих нужно беречь, чтобы не потерять.

Экс-сотрудник МВД Михаил Игнатов: «Усольцевых могли увезти на шабаш»

Существует версия, что Усольцевы могли стать жертвами сектантов или преступников. Ее надо отработать, проверять и изучать. Религиозные фанатики, увидев в тайге незнакомых людей, запросто могут их связать, посадить в транспорт и увезти на шабаш. Они приносят людей в жертву, творят страшные вещи. Сотрудникам правоохранительных органов нужно выяснить, с кем семья могла столкнуться на таежной тропе.

Сейчас я все больше склоняюсь к тому, что Усольцевы скрылись и уехали за рубеж: в Казахстан или в Монголию.

Возможно, они перешли границу РФ по поддельным документам. Надо искать мотивы в жизни главы семьи, деятельности, бизнесе, а также в его окружении. Во время съемки передачи на федеральном канале, посвященной пропаже Усольцевых, я переговорил с их знакомым. Он сказал, что у Сергея не все было хорошо с партнерами и надзорными органами. Вероятно, он решил скрыться вместе с семьей. Эту версию нужно тщательно проверить.

Адвокат Даниил Лунев: «Усольцевых могли продать на органы»

Самая очевидная версия пропажи Усольцевых — их растерзали дикие звери. Если это так, то со временем обнаружат останки туристов. Есть небольшая вероятность того, что семью продали на органы или отправили в работный дом. В рабстве могут оказаться и богатые. Но, как правило, это люди, у которых не все хорошо в ментальном и финансовом плане, а также нет родственников.

Я в большей степени склоняюсь к версии, что произошел передел бизнеса. Это могло быть похищение, связанное с финансовой составляющей. Возможно, Усольцевы задолжали кому-то деньги.

Если их украли с целью выкупа, то родственникам рано или поздно об этом сообщат. В случае похищения семьи для продажи на органы никто об этом, скорее всего, не узнает, их тела не найдут. Если Усольцевы находятся в работном доме, то, вероятно, при очередном рейде организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» вместе с сотрудниками полиции их обнаружат.

Бывший следователь Александр Карабанов: «Усольцевы могли сбежать в другую страну»

Я бы рассмотрел версию, что Усольцевы имитировали свою пропажу. Были случаи, когда люди инициируют собственное исчезновение, чтобы «обнулить» личность и скрыться в другой стране.

Возможно, у главы семьи возникли проблемы в бизнесе (у него была фирма по производству порошковой краски. — NEWS.ru). Он мог исчезнуть, имея на руках паспорта и билеты на другие имена.

Сотрудникам правоохранительных органов нужно изучить, был ли Усольцев должен кому-то большие суммы денег.

Возможно, туристы столкнулись с дикими животными, свалились в обрыв, водоем или расщелину. Если человек проводит в тайге несколько дней, обязательно остаются следы.

Адвокат Вадим Багатурия: «Усольцевы могли исчезнуть и изменить внешность»

Если Усольцевых безуспешно искали в тайге полторы тысячи человек, то, вероятно, они сознательно исчезли. У супругов могли быть долги.

Кроме того, туристов, возможно, включили в программу защиты свидетелей (государственная программа, которая обеспечивает безопасность свидетелей на время проведения судебного разбирательства. — NEWS.ru).

В этом случае поиски могут быть частью дымовой завесы и отвлекающим приемом. Никто не знает, где сейчас находятся Усольцевы. Возможно, у них новые документы, изменения во внешности и так далее. Такую версию тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов участвовали полицейские, добровольцы и неравнодушные люди из разных уголков России. Они исследовали более 4500 квадратных километров, используя авиацию, беспилотники и квадроциклы. Никаких зацепок обнаружить не удалось.

