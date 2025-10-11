Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 12:57

Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход

Kras Mash: пропавшая в тайге Ирина Усольцева не хотела идти в поход

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ирина Усольцева, пропавшая вместе со своей семьей в тайге под Красноярском, не захотела идти в ретрит со своими знакомыми, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Так называют мероприятие, в том числе в формате похода, посвященное духовной практике. Женщина, которая изначально собиралась на «тантру» вместе с мужем, неожиданно передумала.

В один миг еду за рулем и вдруг понимаю, что не хочу на «тантру». А хочу вместо этого побыть с мужем в другом контексте и формате — вдвоем или втроем с Аришей (дочерью. — NEWS.ru), — писала Ирина своей подруге.

Она добавила, что супруг согласился на предложение и подобрал маршрут — 200 километров от города с красивыми местами и домом-куполом с баней. В итоге семья пропала в районе горы Буратинка. С 28 сентября их местонахождение неизвестно, поисковая операция продолжается.

Ранее сообщалось, что в поисках приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев. Среди них сотрудники служб, спасатели, волонтеры и просто неравнодушные люди из разных уголков России. Пешие поисковые группы уже преодолели более 4,5 тыс. километров.

До этого председатель краевого отделения Российского Красного Креста Алена Миронова выразила мнение, что участникам поисков семьи Усольцевых едва ли удастся найти их живыми. По ее словам, снежный покров глубиной до 50 сантиметров и сложный рельеф местности значительно снижают вероятность благополучного исхода.

семьи
дети
поиски
Красноярский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Турции предъявили ресторанам и кафе новое требование
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Москвичи резко заинтересовались новым видом туризма
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.