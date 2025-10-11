Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход

Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход Kras Mash: пропавшая в тайге Ирина Усольцева не хотела идти в поход

Ирина Усольцева, пропавшая вместе со своей семьей в тайге под Красноярском, не захотела идти в ретрит со своими знакомыми, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Так называют мероприятие, в том числе в формате похода, посвященное духовной практике. Женщина, которая изначально собиралась на «тантру» вместе с мужем, неожиданно передумала.

В один миг еду за рулем и вдруг понимаю, что не хочу на «тантру». А хочу вместо этого побыть с мужем в другом контексте и формате — вдвоем или втроем с Аришей (дочерью. — NEWS.ru), — писала Ирина своей подруге.

Она добавила, что супруг согласился на предложение и подобрал маршрут — 200 километров от города с красивыми местами и домом-куполом с баней. В итоге семья пропала в районе горы Буратинка. С 28 сентября их местонахождение неизвестно, поисковая операция продолжается.

Ранее сообщалось, что в поисках приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев. Среди них сотрудники служб, спасатели, волонтеры и просто неравнодушные люди из разных уголков России. Пешие поисковые группы уже преодолели более 4,5 тыс. километров.

До этого председатель краевого отделения Российского Красного Креста Алена Миронова выразила мнение, что участникам поисков семьи Усольцевых едва ли удастся найти их живыми. По ее словам, снежный покров глубиной до 50 сантиметров и сложный рельеф местности значительно снижают вероятность благополучного исхода.