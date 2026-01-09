Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 16:19

«Их пугает»: в Совфеде высказались о готовности Франции выйти из НАТО

Сенатор Джабаров: Франция не сможет долго существовать без НАТО

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Франция, как и другие европейские державы, не сможет долго существовать без НАТО, в котором будут находиться американцы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что европейские страны пугает то, как ведут себя США, не считаясь с интересами союзников по НАТО.

Перспектива выхода Франции из НАТО небольшая, потому что без НАТО, в котором будут находиться американцы как непременное условие, европейские державы не смогут долго существовать и, как они считают, противостоять России. Они же считают себя борцами с Россией. Их сильно пугает то, как ведет себя Вашингтон, не считаясь с интересами своих союзников по НАТО, то, как он отстранился от решения украинского вопроса, — высказался Джабаров.

Он отметил, что заявления о выходе из Альянса от высокопоставленных парламентариев говорят о том, что «в рядах натовцев не все спокойно». И эти противоречия и разногласия, по словам сенатора, будут только нарастать.

Я думаю, что сейчас они испытывают большую надежду на то, что ситуация с [похищенным президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, которую они в большинстве своем поддержат, они будут использовать для того, чтобы и [президент США Дональд] Трамп пошел им навстречу по ситуации на Украине, — заключил Джабаров.

Ранее вице-председатель Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Клеманс Гете заявила о том, что стране необходимо выйти из НАТО. Она планирует вынести соответствующую резолюцию на голосование. Таким образом Гете отреагировала на последние действия США.

