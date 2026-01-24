Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 05:00

Враг на века? Почему США и Россия не станут союзниками, при чем тут Китай

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
России и США не следует быть врагами, а изменения на геополитической карте мира в XXI веке могут стать залогом их сближения, пишет американское издание AFPost. Его авторы считают, что союз с РФ — геостратегический императив для Америки, которая стремится защитить свои интересы. Однако ряд экспертов отмечают, что тесное сотрудничество пока невозможно. Смогут ли Москва и Вашингтон построить прочный альянс — в материале NEWS.ru.

Почему в США задумались о союзе с Россией

Авторы материала, опубликованного в AFPost, изучили причины разногласий между США и Россией в новейшей истории. По мнению обозревателей, недоверие двух стран друг к другу связано с распространением либерально-глобалистской идеологии, которой Москва дает решительный отпор. На этом фоне произошло сближение РФ и Китая, которое абсолютно невыгодно для Вашингтона.

«Либерально-глобалистский проект в последние 30 лет породил мощную китайско-российскую ось, угрожающую американской гегемонии», — говорится в статье.

Тем не менее после возвращения Дональда Трампа к власти появилась возможность сближения России и США, отметили авторы. По их мнению, нынешняя американская администрация поддерживает те же социальные ценности, что и правительство РФ. При этом Москва проявляет лояльное отношение к тем же европейским фракциям, что и Штаты — речь идет о консервативных евроскептиках и правых силах.

Депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что отчасти союз РФ и США выглядит маловероятным и даже смешным.

«С другой стороны, сейчас возможно все, и кульбиты вокруг ЕС это показывают. Кроме того, исторические прецеденты [сближение России и США] были — это и индустриализация, и Вторая мировая война», — пояснил политик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда и как сближались Россия и США

AFPost приводит несколько примеров оттепели в российско-американских отношениях. Так, в начале 2000-х президент РФ Владимир Путин установил прекрасные отношения с Джорджем Бушем — младшим и предупредил его о потенциальной опасности, исходящей от Бен Ладена за несколько месяцев до терактов 11 сентября. Кроме того, стороны сделали несколько шагов навстречу друг другу в 2009-м — тогда Москва вступила во Всемирную торговую организацию, а американцы получили транзитный узел в РФ в рамках Северной распределительной сети.

Афонин отметил, что в истории были и другие прецеденты, но они всегда показывали исключительно прагматичное отношение Штатов к России.

«Во время Второй мировой войны у нас был союз с США. Но посмотрите, как вели себя Штаты в рамках этого альянса. Гарри Трумэн заявил: „Если мы увидим, что побеждает Германия, то нам следует помогать России, а если будет выигрывать Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше“. В решающий период войны СССР фактически в одиночку перемалывал армии всей объединенной континентальной Европы, находившейся под властью Гитлера. В это время американцы проводили операции в африканских пустынях и на далеких тихоокеанских островах», — пояснил депутат.

Сегодняшняя политика Вашингтона в основном продиктована интересами крупного американского капитала, подчеркнул собеседник.

«Нам могут показаться симпатичными некоторые действия Трампа. Глава Белого дома осадил гендерную повестку и борется с нелегальной миграцией. Но он тем самым укрепляет Америку, чтобы увеличить ее шансы на достижение глобальной гегемонии», — заметил Афонин.

Гарри Трумэн Гарри Трумэн Фото: Global Look Press/Global Look Press

Возможен ли в будущем союз России и США

Депутат Госдумы Николай Будуев считает, что появление на Западе публикаций о предполагаемом альянсе США с РФ неслучайно. По его мнению, определенные политические круги осознали, что конфронтация с Москвой нецелесообразна, а мир стремительно меняется.

«Однако полноценный союз России и США в обозримом будущем — фантастика. Но возвращение к прагматичному, транзакционному диалогу о контроле над вооружениями, об Арктике и региональных конфликтах теоретически возможно при изменении конъюнктуры. Путь к нему лежит через долгие и болезненные политические процессы. Но пока даже не решен вопрос, связанный с полноценным восстановлением работы диппредставительств. Две державы остаются в состоянии антагонистической взаимозависимости — противостояние продолжается, но трудный диалог идет. Формируется новый мировой порядок. Его прочность будет зависеть во многом от последовательного выполнения достигнутых нами договоренностей», — сказал парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

Политолог-международник, американист Геворг Мирзаян заявил, что для прочного союза РФ и Штатов необходимы либо мощные экономические связи, либо общий враг. Ни того, ни другого сейчас нет.

«Сближению может способствовать единая идеология — она где-то присутствует, но не очень сильно. Либо должны сложиться исторические и юридические обязательства, которые мы будем вынуждены соблюдать. Но пока их нет, так что об альянсе не может быть и речи. Максимум — не мешать друг другу», — сказал собеседник NEWS.ru.

Афонин подчеркнул, что Москве следует реалистично подходить к выстраиванию отношений с США. По словам депутата, России и Штатам нужен переговорный процесс, без которого нельзя решить ни один серьезный мировой вопрос.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: РИА Новости

«Союзниками нам не бывать. Было бы трагической ошибкой в погоне за миражом альянса с США разрушить отношения со странами, которые в последние годы стали нашими стратегическими партнерами. Это прежде всего социалистический Китай, с которым у РФ самый большой объем экономических связей, и КНДР, чьи солдаты вместе с российскими военными сражались за освобождение нашей земли от украинских нацистов. Это также Индия и многие другие страны глобального Юга. Такова сейчас реальная обстановка на международной арене», — резюмировал депутат.

