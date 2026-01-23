Секретная база США: что на самом деле скрывает Пентагон — НЛО, супероружие?

На базе ВМС США с 50-х годов прошлого века хранится объект внеземного происхождения, сообщили западные СМИ. В течение десятилетий американцы ведут исследования аппарата, чтобы получить доступ к секретным технологиям. Утверждается, что в последнее время разведка КНР проявляет к базе повышенный интерес. Какую тайну хранят в Пентагоне? Это действительно внеземная технология или утечка с целью запугать неким новейшим оружием? Читайте об этом в материале NEWS.ru.

Что известно о секретном НЛО в США

На американской военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер (Pax River) с 1950-х годов, предположительно, хранится летательный аппарат неизвестного происхождения, сообщила британская газета Daily Mail.

По данным издания, с середины прошлого века командование военно-воздушных систем США (NAVAIR) изучает обнаруженный объект, чтобы использовать внеземные технологии. Пентагон и ВМС США комментариев по этой теме не дают.

База Патаксент-Ривер располагается в штате Мэриленд. В последнее время, по информации журналистов, на ней были усилены системы безопасности. Также якобы существует план эвакуации базы на случай, если будет обнаружено ее точное местонахождение. СМИ со ссылкой на неназванные источники заявили, что за объектами в Пакс-Ривер пытаются следить как китайские беспилотники, так и неопознанные летающие объекты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть удивительное оружие, о котором «никто не знает». Он добавил, что не хотел бы, чтобы оно было у кого-то еще. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов о якобы применении американцами звукового оружия при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Почему информация об НЛО вызывает сомнение

Это одна из популярных американских легенд, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, как только в информационном поле США затухает интерес к каким‑то темам, выпускают материалы об НЛО и «зеленых человечках».

«Практически все американские президенты обещали раскрыть правду об НЛО, но ни один этого не сделал. Тема засекречена и используется для манипуляции общественным сознанием, — заявил аналитик NEWS.ru. — Давайте дождемся убедительных доказательств существования инопланетян или обломков их аппаратов. Иначе мы будем слепо гнаться за американской „костью“, которая может оказаться фальшивой. Лично я призываю к скептицизму».

Это давняя история, которая не подтверждается, но всплывает периодически, напомнил капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин. По его мнению, это так называемый военно‑морской Голливуд.

«Несостоятельна и версия, что это секретная разработка, маскируемая под внеземную технологию. Не думаю, что США есть смысл что-то маскировать, — сказал собеседник NEWS.ru. — У них, как и у нас, есть секретные разработки — то, о чем не говорят. Но если бы у них действительно был такой прорыв, это бы сильнее сказалось и на ракетах, и на гиперзвуке, и на многом другом. Судя по всему, это больше из разряда старых гипотез, которые ходили еще в советское время».

Что стоит за информационной «утечкой» об НЛО

Хвастовство у американцев в крови — это видно по тому, как ведет себя их нынешний президент, заметил Дандыкин.

«Помните „Звездные войны“ другого президента США Рональда Рейгана — потратили кучу денег, а многое оказалось выдумкой. Сейчас это тоже как приманка: блестящая наживка — и публика клюет, — объяснил эксперт. — Были ли у них реальные проекты „глобального оружия“, которые не оправдали себя? Были. Взять тот же эсминец Zumwalt и проекты с рельсотроном — вброшено много денег, а практического эффекта мало. Это, видимо, лоббирование интересов ВПК и расходование средств, замаскированное под другие цели. У них очень развитая информационная машина — от Голливуда до СМИ и спецслужб — и кибервойска, и деньги».

Дональд Трамп Фото: Olivier Douliery/dpa/Global Look Press

Каким реальным оружием Россия отвечает американцам

У России много секретов и разработок — как модно сейчас говорить, на «новых физических принципах», отметил Баранец.

«У нас есть проекты, например „Посейдон“. Подводные лодки выходили на учения и запускали макеты „Посейдонов“. Скажите, а у американцев есть „Буревестник“ с атомным двигателем? Нет — подобного у них нет. А „Цирконы“? Нет. Они все время хвастаются своими гиперзвуковыми ракетами на 8–10 Махов, а мы уже испытали ракеты на 27 Махов. Американцы сами признают, что от русских отстали лет на 15», — заключил военный обозреватель.

