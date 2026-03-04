На Западе заявили о подготовке Ирана к получению российских истребителей MW: полеты Як-130 в Иране могут указывать на скорые поставки Су-35 из России

Американский журнал Military Watch (MW) пишет, что учебно-боевые самолеты Як-130, замеченные в небе над Тегераном, могут свидетельствовать о подготовке иранских пилотов к получению новых российских истребителей. По мнению авторов, эти машины стали самыми современными в иранском авиапарке, поступившими из РФ за последние 35 лет.

Как сказано в публикации, решение Тегерана о закупке Як-130 связано с необходимостью тренировки летчиков для эксплуатации более совершенных самолетов. Авторы указывают, что речь идет об истребителях Су-35, поставки которых, согласно имеющейся информации, должны стартовать в конце 2026 года. Аналитики MW также не исключают, что в будущем Иран может получить и российские истребители пятого поколения Су-57.

В публикации обращают внимание, что Як-130, помимо учебных функций, способен выполнять и боевые задачи. В частности, пишут авторы, вместе с истребителями МиГ-29А он может использоваться для перехвата американских и израильских ракет и беспилотников.

Ранее агентство Tasnim сообщало, что системы противовоздушной обороны Ирана сбили истребитель ВВС США F-15 в небе над Кувейтом. О состоянии пилота ничего не известно. Первый случай уничтожения F-15 был зафиксирован 2 марта.