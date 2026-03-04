Греческие F-16 отправили на боевую задачу в сторону Ливана Греческие F-16 перехватили два БПЛА на подлете к Кипру

Истребители F-16 ВВС Греции перехватили два беспилотных летательных аппарата, которые двигались в сторону воздушного пространства Кипра со стороны Ливана, сообщает Cyprus Broadcasting Corporation. Около 09:30 по местному времени на территории острова объявили воздушную тревогу.

Сотрудники посольства США в Никосия спустились в подвальное помещение дипломатической миссии. С авиабазы Андреас Папандреу возле города Пафос поднялись два истребителя F-16 ВВС Греции. Экипажи самолетов перехватили два беспилотных летательных аппарата до их входа в воздушное пространство Кипра. Власти отменили воздушную тревогу около 10:00 по местному времени.

Ранее Минобороны Великобритании подтвердило удар беспилотника по авиабазе Акротири на Кипре. Инцидент произошел в ночь на 2 марта, персонал был отправлен в укрытия. По предварительным данным, есть незначительные повреждения, но пострадавших нет.

Позже стало известно, что Греция перебрасывает на Кипр два фрегата и два истребителя F-16 на фоне атаки двух иранских беспилотников, летевших в сторону британской базы Акротири. Дроны были вовремя перехвачены.