Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 13:53

В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16

Разбившийся турецкий F-16 подняли в воздух из-за объекта на границе с Болгарией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Турция подняла в воздух истребитель F-16 американского производства после того, как радары зафиксировали неизвестный объект на границе с Болгарией, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны страны Зеки Актюрк. Воздушное судно потерпело крушение накануне, 25 февраля.

Два истребителя F-16 были подняты в воздух в качестве меры предосторожности после обнаружения неопознанного объекта на радарах на границе с Болгарией, — сказал Актюрк.

Уточняется, что в ходе операции связь с одним из истребителей была потеряна. Военные немедленно начали поисково-спасательную операцию. Вскоре они нашли обломки истребителя.

Установлено, что проявивший героизм пилот задействовал систему катапультирования, чтобы покинуть самолет в последний момент, — добавил Актюрк.

Истребитель F-16 разбился в турецком городе Балыкесир при выполнении планового полета. Воздушное судно принадлежало 9-й главной авиабазе страны, пилот погиб. Глава Балыкесира Исмаил Устаоглу выразил соболезнования родным погибшего. К месту крушения были направлены спасательные команды, началось расследование причин катастрофы.

Турция
истребители
F-16
Болгария
самолеты
крушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы простые средства для облегчения кашля во время простуды
Юрист раскрыл, как получить выплату за травму ребенка на детской площадке
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала загадочное сообщение
Врач объяснила, что делать при резком скачке давления
Орбан решил «натравить» особую миссию ЕС на Киев
Захарова обнаружила закономерность в преступлениях Киева
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика
Кремль послал сигнал США на фоне работы по украинскому урегулированию
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.