В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16

Турция подняла в воздух истребитель F-16 американского производства после того, как радары зафиксировали неизвестный объект на границе с Болгарией, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны страны Зеки Актюрк. Воздушное судно потерпело крушение накануне, 25 февраля.

Два истребителя F-16 были подняты в воздух в качестве меры предосторожности после обнаружения неопознанного объекта на радарах на границе с Болгарией, — сказал Актюрк.

Уточняется, что в ходе операции связь с одним из истребителей была потеряна. Военные немедленно начали поисково-спасательную операцию. Вскоре они нашли обломки истребителя.

Установлено, что проявивший героизм пилот задействовал систему катапультирования, чтобы покинуть самолет в последний момент, — добавил Актюрк.

Истребитель F-16 разбился в турецком городе Балыкесир при выполнении планового полета. Воздушное судно принадлежало 9-й главной авиабазе страны, пилот погиб. Глава Балыкесира Исмаил Устаоглу выразил соболезнования родным погибшего. К месту крушения были направлены спасательные команды, началось расследование причин катастрофы.