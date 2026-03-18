Назван самый специфический в мире военный самолет

Японский EC-2 стал самым «радикальным исключением» в мире однотипных дизайнов военных самолетов, сообщил портал TWZ. Судно обладает специфическим внешним видом из-за огромного носового обтекателя.

Известно, что EC-2 был создан на основе транспортного Kawasaki C-2 с двумя реактивными двигателями. Конструкторы начали разработку новой версии в 2021 году. Самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дальнего действия предназначен на электромагнитное воздействие противника.

Новый самолет сменил единственное японское судно РЭБ Kawasaki EC-1. Последнее было сконструировано при переоборудовании транспортного C-1. Kawasaki EC-1 использовался на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама.

