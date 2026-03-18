18 марта 2026 в 11:41

Назван самый специфический в мире военный самолет

Японский самолет EC-2 назван самым специфическим в мире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Японский EC-2 стал самым «радикальным исключением» в мире однотипных дизайнов военных самолетов, сообщил портал TWZ. Судно обладает специфическим внешним видом из-за огромного носового обтекателя.

Известно, что EC-2 был создан на основе транспортного Kawasaki C-2 с двумя реактивными двигателями. Конструкторы начали разработку новой версии в 2021 году. Самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дальнего действия предназначен на электромагнитное воздействие противника.

Новый самолет сменил единственное японское судно РЭБ Kawasaki EC-1. Последнее было сконструировано при переоборудовании транспортного C-1. Kawasaki EC-1 использовался на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама.

Ранее в официальные документы США впервые попал американский истребитель шестого поколения F-47. Президент Дональд Трамп описывал этот самолет как продвинутый, мощный и смертоносный. Обозначение F-47 появилось в предварительной документации ВВС страны, связанной с разработкой новой ракеты для борьбы со средствами противовоздушной обороны. В требованиях было указано, что ракета должна быть «совместима с F-35, F-16, F-47 и B-21».

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

