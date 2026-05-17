Медведь набросился на россиянина в Японии Россиянин пострадал при нападении медведя на лесной тропе в Японии

Гражданин России пострадал в результате нападения медведя в Японии, инцидент произошел на лесной тропе около города Окутама в пригороде Токио, сообщил телеканал NihonTV. Мужчина был оперативно эвакуирован и госпитализирован.

По данным спасательных служб, пострадавший сам связался с полицией и сообщил, что получил травмы лица и рук. Для его транспортировки был задействован вертолет, после чего россиянина доставили в ближайшее медицинское учреждение. Его жизни ничто не угрожает. По информации телеканала, мужчина, судя по всему, занимался хайкингом.

Ранее в индийском штате Карнатака леопард напал на 10-летнего мальчика, который вместе с семьей направлялся к храму. Власти временно запретили паломникам пешком подниматься к святилищу. Инцидент произошел 10 мая. Хищник внезапно выбежал на дорогу, схватил ребенка за шею и утащил его примерно на 50 метров в заросли, где растерзал.

До этого поездка гражданки РФ на Шри-Ланку обернулась серьезными травмами после контакта с диким слоном. Происшествие случилось, когда тук-тук с девушкой заглох прямо на дороге. Пока шофер пытался запустить двигатель, из чащи выступил зверь, привлеченный ароматом продуктов из поклажи путешественницы.