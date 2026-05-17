День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 10:53

Медведь набросился на россиянина в Японии

Россиянин пострадал при нападении медведя на лесной тропе в Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гражданин России пострадал в результате нападения медведя в Японии, инцидент произошел на лесной тропе около города Окутама в пригороде Токио, сообщил телеканал NihonTV. Мужчина был оперативно эвакуирован и госпитализирован.

По данным спасательных служб, пострадавший сам связался с полицией и сообщил, что получил травмы лица и рук. Для его транспортировки был задействован вертолет, после чего россиянина доставили в ближайшее медицинское учреждение. Его жизни ничто не угрожает. По информации телеканала, мужчина, судя по всему, занимался хайкингом.

Ранее в индийском штате Карнатака леопард напал на 10-летнего мальчика, который вместе с семьей направлялся к храму. Власти временно запретили паломникам пешком подниматься к святилищу. Инцидент произошел 10 мая. Хищник внезапно выбежал на дорогу, схватил ребенка за шею и утащил его примерно на 50 метров в заросли, где растерзал.

До этого поездка гражданки РФ на Шри-Ланку обернулась серьезными травмами после контакта с диким слоном. Происшествие случилось, когда тук-тук с девушкой заглох прямо на дороге. Пока шофер пытался запустить двигатель, из чащи выступил зверь, привлеченный ароматом продуктов из поклажи путешественницы.

Азия
Япония
медведи
россияне
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростовский вуз переведут на дистант из-за обстрелов ВСУ
Названо число компаний, закрывшихся в Карловых Варах из-за оттока россиян
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Два брата совершили кибератаку на экс-работодателя, забыв отключить звонок
ВСУ продолжают атаковать подмосковную Лобню с помощью БПЛА
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 мая: где сбои в России
Названо число ушедших на запасные аэродромы самолетов на фоне атак ВСУ
Медведь набросился на россиянина в Японии
«Нужно уничтожать»: депутат об одной из крупнейших атак дронов ВСУ на РФ
Вирусолог назвала смертельную особенность хантавирусов
Неопознанный беспилотник заметили на востоке Латвии
Названы неочевидные основания для увеличения пенсии
Рекордный удар ВСУ по Москве 17 мая: куда попали, сколько жертв
Отвергнутый абьюзер зарезал экс-возлюбленную прямо на рабочем месте
Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России
Фотопленки из дела группы Дятлова оцифровали в высоком разрешении
Российский регион внезапно остался без света
В Минтрансе рассказали о задержках в аэропортах Подмосковья
Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО
Восемь поездов «Таврия» задерживаются из Крыма из-за перекрытия моста
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.