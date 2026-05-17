В японском Такаока загорелся старинный храм Дайходзи

Крупный пожар произошел в старинном храме Дайходзи в городе Такаока в Японии, передает телеканал NHK. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

По информации японских СМИ, огонь быстро распространился по территории комплекса. В соцсетях появились кадры, на которых видно, что пламя полностью охватило несколько строений храма.

На место происшествия направили около 20 пожарных расчетов. Спасатели продолжают работу, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Полиция и пожарные службы выясняют причины возгорания. Также уточняются масштабы ущерба, нанесенного историческому объекту.

