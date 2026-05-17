Австрийцы заинтересовались российскими «Нивами»

Австрийцы на выставке в Зальцбурге проявляли повышенный интерес к российским автомобилям «Нива», рассказал РИА Новости генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. В этом году в городе проходила выставка, посвященная охоте и активному отдыху.

Среди представленных экспонатов были российские автомобили «Нива» и мотоциклы. По словам Черкашина, стенды с техникой из РФ привлекли большое количество посетителей.

У этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции, — сообщил генконсул.

Он подчеркнул повышенный интерес в Австрии к российской культуре. По его словам, это особенно заметно во время международных мероприятий и профессиональных форумов, где российская тематика продолжает привлекать внимание.

