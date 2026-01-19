Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше

Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше

Жителям Москвы рассказали, ждать ли весенних ливней и тепла в первые дни марта, АвтоВАЗ поставил на «Ниву» новый двигатель, стало известно об уничтожении территориального центра комплектования в Сумской области — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

«Ниве» дали новое «сердце»

Главная проблема автомобилей, которые сейчас выпускаются под именами Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, в том, что они уже очень старые, считают эксперты. Например, трехдверной Niva Legend скоро будет 50 лет, а пятидверная Niva Travel ведет свою историю с 1998 года. И одним из последствий возраста машин является слабый двигатель.

На протяжении многих лет Niva Travel оснащали 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л. с. Еще в конце 90-х годов прошлого века этого было мало. Конкуренты уже давно предлагают модели с моторами мощностью 140–160 сил и больше.

В связи с этим в июле 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили «Ниву» с новым двигателем.

«У этой машины мы поменяли главное — сердце. Раньше у Niva был двигатель объемом 1,7 л. У новой — 1,8 л. Его мощность — 90 л. с. Почему не выше? Потому что двигатели до 90 л. с. не облагаются дополнительными акцизами. То есть мы сможем сохранить интересную цену. Но абсолютная мощность тут вторична. Важно, что крутящий момент мотора вырос на 20% по сравнению со старым», — объяснил директор продуктовых программ и проектов АвтоВАЗа Олег Груненков.

Автомобиль Lada Niva Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новый мотор не просто взяли от других моделей Lada. Тольяттинские инженеры создали гибридный вариант — использовали элементы от разных серийных двигателей. Поршни, коленчатый вал и блок цилиндров от двигателя ВАЗ-21179, который устанавливается на Lada Vesta. А головку блока сделали 8-клапанной, а не 16-клапанной: это позволило добиться большей тяги на «низах», что особенно важно для внедорожников.

Новый мотор оснащен системой, которая исключает контакт клапанов и поршней при обрыве ремня. На многих других машинах после такой поломки требуется очень дорогостоящий ремонт, но владельцы Lada Niva смогут отделаться «малой кровью». Другим бонусом нового двигателя стала экономичность. Если старый автомобиль тратил в городе 13,4 л на 100 км пути, то более мощная 1,8-литровая машина — 12,6 л.

В дилерских центрах Lada сейчас можно найти машины как со старым мотором, так и с новым. Версии с 1,7-литровым агрегатом стоят в январе 2026 года от 1 343 000 рублей. Более мощные машины — уже как минимум 1 419 000 рублей за модель в комплектации Classic.

Украинский ТЦК взлетел на воздух под Сумами

В российских силовых структурах заявили об уничтожении территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Белополье Сумской области. Подтверждены потери среди личного состава военкомата убитыми и ранеными, отметил источник. Кроме того, в ночь на 18 января ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам в Харьковской области и атаковали беспилотниками «Герань» цели в Запорожской области, добавил блогер Олег Царев.

«После прилетов Волнянск переведен на генераторы. <…> Взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой областях. Традиционные удары пришлись на прифронтовые территории: поражены военные цели в Сумской области и на территории ДНР», — уточнил он.

Всего за период 17–18 января зафиксировано не менее 37 ударов по военным целям и объектам двойного назначения на территории Украины, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

ТЦК УКраины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Кампания носит серийный, волнообразный характер с явным акцентом на северо-восток и центр страны, при этом юг используется как отвлекающее и изматывающее направление. География — от Харьковской и Сумской областей до Одесской и Хмельницкой — демонстрирует широкий оперативный охват без концентрации на чисто энергетических объектах. Отмечается приоритет промышленно-транспортных узлов, узлов связи, военной логистики и пригородных зон, где размещаются временные пункты и инфраструктура ВСУ», — подчеркнул подпольщик.

По версии Лебедева, в период с 17 на 18 января было нанесено 11 ударов по военным целям в Харьковской области, включая применение БПЛА «Молния» по объектам критической инфраструктуры. В Сумской области, по словам подпольщика, было нанесено восемь ударов по военным объектам, в атаке были задействованы баллистические ракеты и реактивная артиллерия.

«Удар по ТЦК стал заметным событием для местного населения: ракета поразила здание, где находились сотрудники ТЦК — восемь человек погибли. Также повреждены шесть микроавтобусов ТЦК и уничтожена документация. В Конотопе нанесен удар по местному аэродрому. Он не подходит для военных самолетов, но регулярно использовался для запусков БПЛА с реактивными двигателями в сторону Курской и Брянской областей», — добавил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мартовские качели: весна в Москве не наступит?

В воскресенье, 1 марта, и в понедельник, 2 марта, дневная температура воздуха ожидается около 0 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -6 градусов, рассказали синоптики. По их словам, погода останется пасмурной, с высокой влажностью и умеренным южным или юго-западным ветром, который усилит ощущение прохлады.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стабильная, но холодная погода сохранится и в середине недели. По прогнозам, с 5 по 9 марта дневная температура будет колебаться около отметки в 0 градусов, а ночные заморозки усилятся до -7 градусов. Небо, вероятнее всего, останется затянутым облаками, осадки будут незначительными и в виде снега.

Переломный момент наступит ближе к середине месяца. Во вторник, 10 марта, погода будет динамичной: день начнется с пасмурной погоды и температуры около -5 градусов, но к полудню ожидается потепление до 0 градусов, которое сменится новым похолоданием к вечеру. В течение дня возможны осадки в виде снега. Таким образом, в Москве в начале марта весенних ливней и тепла до +10 градусов не прогнозируется.

В Санкт-Петербурге погода с 1 по 7 марта ожидается стабильно холодной. Дневные температуры весь этот период будут колебаться около 0 градусов или оставаться слабо отрицательными. Во вторник, 3 марта, наступит кратковременное похолодание, когда столбик термометра днем не поднимется выше -3 градусов. Последующие дни, с 4 по 7 марта, снова будут прохладными, с понижением температуры до -2 градусов.

