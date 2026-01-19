Насиловал на Олимпиаде: пловца-чемпиона обвинили в растлении дочери тренера

Титулованный пловец из Франции Янник Аньель может угодить в колонию на долгие годы. Дочь его тренера заявила, что спортсмен растлевал ее с 13 лет. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Девять месяцев «отношений»

Олимпийского чемпиона Франции по плаванию Янника Аньеля обвиняют в изнасиловании 13-летней дочери своего тренера Лионеля Ортера. Серия инцидентов, по версии следствия, произошла в 2016 году, когда спортсмену было 23 года.

По французскому законодательству любые интимные контакты с лицом младше 15 лет квалифицируются как изнасилование, независимо от наличия согласия. В случае признания вины Аньелю грозит до 20 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, взаимоотношения продолжались около девяти месяцев. В этот период Аньель проживал в семье Ортера и входил в состав плавательного клуба Mulhouse Olympic Natation. Девушка также занималась плаванием в этом клубе, но вскоре после событий 2016 года прекратила тренировки. Эпизоды, ставшие предметом расследования, имели место не только в Мюлузе, но и за границей — во время сборов команды в Таиланде и Испании, а также на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Не отрицал факт близости

Повзрослевшая пострадавшая обратилась в правоохранительные органы летом 2021 года. Уже в декабре того же года Аньелю были официально предъявлены обвинения, и он провел два дня в следственном изоляторе.

Сам спортсмен не отрицал факт близости, однако настаивал, что их связь была добровольной и носила романтический характер. Он утверждал, что не оказывал на девушку давления и не злоупотреблял своим положением, пишет издание RFI.

Тем не менее прокурор, курировавший дело на раннем этапе, указал на значительную разницу в возрасте как на признак морального принуждения. По его мнению, даже при формальном согласии несовершеннолетней ее способность к осознанному выбору в таких обстоятельствах ставится под сомнение.

«Естественно для здравомыслящих людей»

В мае 2025 года судебный следователь из Мюлуза принял решение направить материалы в уголовный суд. Аньель попытался оспорить это решение через апелляцию, но суд счел доказательства достаточными для начала процесса. Адвокат потерпевшей Том Веттер одобрил ход расследования.

«Судебный следователь Мюлуза подтверждает то, что естественно для здравомыслящих людей: мужчина 23 лет не может вступать в сексуальные отношения с ребенком 13 лет», — заявил он журналистам.

На данный момент Аньель находится под судебным контролем. У защиты есть еще два дня на подачу жалобы в Кассационный суд. Если вина будет доказана, бывшему пловцу грозит длительный тюремный срок.

Янник Аньель стал известен в 2009 году, выиграв юношеский чемпионат Европы. В 2012 году он завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Лондоне, а в 2013-м установил мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем на короткой воде. После неудачного выступления на Играх в Рио в 2016 году, когда произошел один из эпизодов изнасилования, он завершил спортивную карьеру и занялся деятельностью в сфере киберспорта.

