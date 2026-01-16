Атака США на Венесуэлу
Острием топора по голове: дело об убийстве споткнулось о «состояние аффекта»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
6 октября 2024 года в Подмосковье и Москве начались поиски пропавшей за день до этого Елены Забировой. Кампанию организовали двое сыновей в возрасте 15 и 20 лет, а их отец, сославшись на усталость, отправился домой спать и лишь заверил детей, что скоро мама «перепсихует» и вернется домой. NEWS.ru рассказывает, как развивались события дальше.

Хоронили в закрытом гробу

Тело Елены Забировой нашли 8 октября в глубине леса у дороги, по которой женщина с супругом возвращалась с дачи во Владимирской области. Криминалисты насчитали на голове и теле Забировой восемь ранений, нанесенных острием топора.

В тот день мужа Елены Владимира (имя изменено) задержали прямо на рабочем месте. Старшему сыну вечером позвонили из полиции и сообщили, что отец дал признательные показания.

Владимир рассказал следователям, что сначала задушил супругу, а затем вернулся к машине, взял топор, подошел к телу и нанес несколько ударов.

Хоронить Елену пришлось в закрытом гробу. Ее привезли на то же кладбище в Невинномысске, где за две недели до этого Елена с семьей похоронила отца.

«Он как собака на сене»

Владимир тоже был на похоронах тестя, обнимал и утешал убитую горем супругу. При этом родственники были удивлены появлению мужчины. Все уже знали, что пара в разводе — супруг дважды уходил от Елены к другим женщинам, но снова возвращался.

«Сам он ей лично об этом не говорил. Скрывал, что у него вторая женщина появилась. Она подслушала какой-то разговор и поняла, что у него есть другая. Она его не держала, сказала уходить, но он не уходил. Он как собака на сене — то туда, то сюда, трепал ей нервы», — рассказывает сестра Юлия в интервью Елене Погребижской.

Более того, на работе Елена уже завела роман с коллегой Вадимом, с которым была знакома последние 11 лет. Мать Елены вспоминает, что опешила от того, что Владимир появился в ее доме в день похорон мужа.

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Она никому не нужна»

Родственники полагают, что именно появление нового ухажера особенно задело Владимира, из-за чего он обозлился на экс-супругу. До этого мужчина то и дело оскорблял Елену, комментируя ее внешность.

«Он позволял себе в ее адрес какие-то шуточки по поводу ее фигуры. Например, при нас она примеряла новую одежду купленную. Он мог спокойно сказать: “Да у тебя жопа жирная”. Будто бы и шутка, но и не шутка. Ей было очень больно слышать это. Он ее как будто принижал всегда. Скорее всего, он ей говорил, что она никому не нужна», — рассказывает Юлия.

Сестра Елены полагает, что Владимир был уверен: сколько бы раз он ни изменял супруге, она все равно примет его обратно, поскольку никто больше не захочет строить с ней отношения. Когда это оказалось не так, его эго потерпело крах.

После убийства на автомойку

Позже перед следователем мужчина рассказывал, что Елена унижала его «мужское достоинство», а в день убийства припомнила ему недавний эпизод с эректильной дисфункцией. Именно из-за этого он пришел в бешенство.

По версии следствия, после убийства мужчина выехал к остановке «Щитниково» в Московской области, где выбросил телефон супруги в урну, а позже он соврет всем, что именно на этой остановке высадил Елену после скандала.

Как полагают следователи, затем Владимир отправился на автомойку, где отмыл машину. Уже в Москве он выкинул плащ и сумку.

«Три милые женщины» спустя год нашли аффект

Уже после признательных показаний в деле случился неожиданный поворот. Судебно-психиатрическая экспертиза внезапно, спустя год, обнаружила, что Владимир мог совершить преступление в состоянии аффекта. Так подозреваемый остался под следствием, но вышел из-под ареста на свободу. Обычную статью об убийстве заменили на статью 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В этой статье особенно важно, что потерпевшая сторона вела себя аморально — совершала противоправные действия, подвергала подсудимого длительной психотравмирующей ситуации. Владимир настаивал, что Елена изменяла ему и оскорбляла.

«Я вообще, если честно, хотела бы посмотреть в лицо этим людям, которые ему написали аффект. Просто хотя бы на них посмотреть. Я почитала, там три милые женщины ему ставят это. С опытом работы шесть лет, девять. Ну и кто-то там с опытом побольше. Сколько это стоит, за что люди так продаются?» — возмущается сестра Елены.

Родственники потребовали провести повторную экспертизу, настаивая, что при аффекте человек не может действовать настолько целенаправленно, как это делал предполагаемый убийца: задушить, сходить за топором, ударить несколько раз, выкинуть телефон и отдельно утилизировать личные вещи женщины.

Если экспертиза и суд встанут на сторону Владимира, то обвиняемый может получить наказание в виде условного срока или обязательных работ.

