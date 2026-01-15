Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 18:36

Увез жену в чемодане к новостройке: дончанин убил супругу в Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Ростовской области на второй день нового года развернулась семейная криминальная драма. Муж подозревается в убийстве супруги. По версии следствия, мужчина тщетно пытался инсценировать ее исчезновение. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Упаковал тело в чемодан

Преступление было совершено 2 января в поселке Койсуг Азовского района. По версии следствия, драма разворачивалась за праздничным столом между супругой и ее 35-летним мужем, последний в ходе ссоры схватился за электронный кабель и задушил этим предметом женщину.

По версии следствия, спустя время мужчина решил избавиться от трупа, но не хотел прятать тело на ближайшей территории, поэтому отправился в региональный центр.

«С целью скрыть совершенное преступление мужчина поместил тело погибшей в чемодан, вывез на территорию строящегося дома в г. Ростов-на-Дону, где забетонировал», — рассказали в СКР.

Не удалось обмануть следствие

Спустя несколько дней мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении женщины.

«В ходе совместной работы следователей СКР и сотрудников полиции была установлена причастность заявителя к совершению преступления», — сообщили в ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вскоре следователи оказались в той самой новостройке, где подозреваемый указал на место, где спрятал чемодан с телом супруги.

«Тело извлечено для проведения судебно-медицинской экспертизы. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», — заявили в СКР.

По инкриминируемой статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Почему так часто убивают в новогодние праздники

Ранее криминолог Владимир Кудрявцев объяснял, почему в новогодние праздники происходит такое большое количество бытовых преступлений. По его словам, эта динамика одинакова во всем мире, когда речь идет о продолжительных праздничных выходных, когда семьи и близкие друзья собираются вместе у кого-то дома.

«Куча людей оказываются запертыми в замкнутом пространстве с алкоголем, с людьми, которых они хорошо знают и которые для них важны. И это прямо вот „чашка Петри“, в которой будут развиваться конфликты, которые легко эскалируют до состояния самых непотребных драк», — объясняет криминолог.

При этом чаще всего убивают в состоянии алкогольного опьянения не те, кто совсем недавно перешагнул порог юности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«После 30–32 лет линейно начинает расти число тех, кто совершает тяжкие преступления, когда пьяный. С возрастом, возможно, мы хуже переносим алкоголь. Либо люди постарше пьют по старинке — у себя на кухне, как раз в самой опасной ситуации. А люди помоложе, особенно из крупных городов, употребляют алкоголь уже более цивилизованно — в баре, когда вокруг много внешнего контроля», — объясняет эксперт.

происшествия
криминал
уголовные дела
Россия
Ростовская область
убийства
убийцы
семьи
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
