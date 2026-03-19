19 марта 2026 в 10:36

Мужчину насмерть придавило механизмом в цеху

Рабочий погиб в пеплоблочном цехе в городе Чегеме, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике. Молодого человека 2001 года рождения придавило механизмом транспортерной ленты. В настоящее время место происшествия осматривают следователи, назначаются необходимые экспертизы.

Рабочего, находившегося возле ленты транспортирующей готовые блоки, придавило механизмом конструкции. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, — сказано в сообщении ведомства.

Тем временем появилась информация, что два человека погибли во время пожара в кафе на пляже озера Тургояк в Челябинской области. Уголовное дело расследуется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

До этого рабочие погибли при проведении работ по гидроиспытанию сетей свежей воды на территории одного из промышленных предприятий в городе Новокуйбышевске Самарской области. Смертельные травмы получили трое. Инцидент произошел на территории Новокуйбышевского НПЗ.

