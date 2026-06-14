Сотни авиабомб «вырубили» Николаев и Запорожье: удары по Украине 14 июня

Россия меняет тактику ударов по целям на Украине и продолжает уничтожать энергетику, пишут СМИ и Telegram-каналы. Где были прилеты 14 июня, какие цели «вырубило», что известно?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 14 июня

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 14 июня Россия запустила по целям на Украине 98 ударных БПЛА. Применялись различные модели беспилотников «Герань», «Гербера» и «Италмас», а также дроны-имитаторы «Пародия».

ВСУ подтверждают попадания семи ударных БПЛА в шести районах, а также «падение обломков» беспилотников в четырех районах. Эта информация может быть сильно неполной и неточной.

Источники координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщили, что за сутки зафиксировано по крайней мере 22 удара по целям в Днепропетровской, Сумской, Запорожской, Харьковской и Одесской областях.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что Сумы всю ночь «нон-стоп» атаковали БПЛА ближнего радиуса действия («Молния» и БМ-35). Утром серия ударов БПЛА была нанесена по ж/д станции Лозовая (крупный логистический узел в Харьковской области). По цели в городе Золочеве пришелся удар корректируемой авиабомбы (ФАБ с модулем планирования и коррекции).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как уничтожали энергетику на Украине 14 июня

Источники в соцсетях сообщили о серии ударов по объектам энергетики Украины в ночь на 14 июня. Две цели были поражены в городе Запорожье.

«В Запорожье был нанесен удар КАБ по объекту энергетики. Сначала прилетели два разведчика, за ними — авиабомбы. В городе пропал свет. В районе Павло-Кичкас пропала еще и вода. Сам объект энергетики еще долго горел», — сообщают «Хроники Гераней».

По данным Telegram-канала AMK Mapping, удары были нанесены по электрическим подстанциям «М-02» 150/6 кВ и «М-03» 150/6 кВ. Обе подстанции расположены на территории завода «Запорожсталь».

Следом в 04:30 была поражена цель в Николаеве, считают «Хроники Гераней». В результате возникли проблемы с электроснабжением в большинстве районов. Николаевская военная администрация подтвердила удар по объекту энергетики.

Крупная группа «Гераней» также атаковала энергетику на юге Одесской области.

«Основная масса атаковала цель в районе поселка Катлабуг. Северо-западнее расположены солнечная электростанция „Суворово“ и электрическая подстанция ПС-110/35кВ „Суворово“, которые и были целью ударов», — пишут «Хроники Гераней».

AMK Mapping отмечает также новый удар «Гераней» по мосту в Маяках. Эта переправа, наряду с атакованным ранее мостом в Затоке, является основным сухопутным путем из южной Украины в Европу. Вечером 13 июня мост в Маяках был поражен двумя крылатыми ракетами Х-59/69, запущенными Су-34 из воздушного пространства над Черным морем.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где еще поражены цели на Украине 14 июня, как меняется тактика ВС РФ

В Сети отмечают, что количество БПЛА, которые запускают по целям на Украине, оказалось непривычно малым: ВСУ отчитались о всего 98 «Геранях» за ночь.

«Характер ударной кампании остается удивительно сдержанным», — отметил Сергей Лебедев, предположив, что на это есть политические причины.

Однако «Хроники Гераней» отмечают факт, о котором умалчивают ВСУ: количество применения корректируемых авиабомб (ФАБ различной мощности с модулями планирования и коррекции) возросло многократно: за ночь на Украину обрушился 391 УМПК. При этом масса боевой части «Герани» составляет порядка 90 кг, а у наиболее «ходовых» авиабомб — от 100 до 700 кг.

По сообщению Telegram-канала LOSTARMOUR, ночью 14 июня по нескольким регионам Украины практически непрерывно били КАБ, прежде всего по Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областям.

Так, в Запорожской области за сутки нанесено не менее 15 ударов КАБ (а также пять ракетных ударов и 24 удара БПЛА); в Харьковской области — не менее 17 ударов КАБ (один ракетный удар и 30 ударов БПЛА), пишут «Хроники Гераней».

Попадания БПЛА также отмечены в Коростене (Житомирская область), Диканьке (Полтавская) и Прилуках (Черниговская).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 13 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

Атака ВСУ на Ярославскую область 14 июня: что известно, последствия, жертвы

Выборы в Армении: итоги, угрозы оппозиции, что будет с Пашиняном?