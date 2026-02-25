Число жертв атаки ВСУ на предприятие под Смоленском возросло Число жертв удара ВСУ по предприятию в Смоленской области достигло семи человек

Общее число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по производству минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области достигло семи человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Кроме того, по данным ведомства, по меньшей мере 10 человек были ранены, передает РИА Новости.

Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее 10 получили ранения, — заявили в ведомстве.

После атаки ВСУ в Смоленской области все школы были переведены на дистанционный формат работы. Кроме того, в детских садах региона временно отменили занятия.

Ранее губернатор Василий Анохин сообщил, что администрация Смоленской области допускает возможность эвакуации жителей населенного пункта, расположенного недалеко от попавшего под удар предприятия. Такая мера рассматривается в целях минимизации возможных угроз.

Как считает военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов, ВСУ могли атаковать Смоленскую область крылатыми ракетами. По его словам, об этом сигнализируют недавние удары по Удмуртии, нанесенные с внушительного расстояния.