Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 14:17

Число жертв атаки ВСУ на предприятие под Смоленском возросло

Число жертв удара ВСУ по предприятию в Смоленской области достигло семи человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Общее число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по производству минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области достигло семи человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Кроме того, по данным ведомства, по меньшей мере 10 человек были ранены, передает РИА Новости.

Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее 10 получили ранения, — заявили в ведомстве.

После атаки ВСУ в Смоленской области все школы были переведены на дистанционный формат работы. Кроме того, в детских садах региона временно отменили занятия.

Ранее губернатор Василий Анохин сообщил, что администрация Смоленской области допускает возможность эвакуации жителей населенного пункта, расположенного недалеко от попавшего под удар предприятия. Такая мера рассматривается в целях минимизации возможных угроз.

Как считает военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов, ВСУ могли атаковать Смоленскую область крылатыми ракетами. По его словам, об этом сигнализируют недавние удары по Удмуртии, нанесенные с внушительного расстояния.

Смоленская область
ВСУ
удары
прилеты
погибшие
пострадавшие
жертвы
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Командующий логистикой Воздушных сил Украины попался на взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин назвал диалог главным способом урегулирования кризиса на Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра
Летающий автомобиль SD-05 выполнил демонстрационный полет над Токио
«Кампания по демонизации»: Минобороны Сербии объяснило покушение на Вучича
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.