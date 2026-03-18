Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Краснодар Кондратьев: удар БПЛА по жилому дому привел к гибели человека в Краснодаре

В результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Краснодаре погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Всего при атаке дронов повреждения получили три здания.

Всего пострадали три дома. В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе, — написал политик.

Контроль за помощью пострадавшим взял на себя мэр города Евгений Наумов. Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибшего.

Ранее режим опасности атаки беспилотников был введен на территории Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он допустил возможное понижение скорости мобильного интернета на фоне угрозы.

До этого два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате пострадали два мирных жителя. Удары были нанесены по коммерческому объекту и зданию музея, передавал губернатор региона Вячеслав Гладков.