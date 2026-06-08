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08 июня 2026 в 10:15

Пожилой мужчина пострадал при атаке ВСУ на частный дом под Курском

Хинштейн: мужчина пострадал при атаке ВСУ на дом в Коренево

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В поселке Коренево 64-летний мужчина пострадал при атаке ВСУ на частный дом, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в МАКСе. По его словам, у жителя населенного пункта осколочные ранения лица, грудной клетки и левой руки, а также переломы.

Ночью вражеский дрон атаковал частный дом в поселке Коренево Кореневского района. Ранен местный житель, — написал Хинштейн.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили за сутки над Курской областью 163 украинских беспилотных летательных аппарата. Хинштейн уточнил, что противник 51 раз обстреливал из артиллерии территории.

До этого в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены в ночь на 8 июня.

Вечером 7 июня сообщалось, что российские средства ПВО за 12 часов сбили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атакам подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, Краснодарский край, Республика Крым, а также акватория Черного моря.

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