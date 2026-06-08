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08 июня 2026 в 10:35

Роскосмос показал снимки океанов Земли с высоты 36 тыс. км

Фото: NASA/Global Look Press
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Роскосмос по случаю Всемирного дня океана опубликовал в Telegram снимки океанов Земли, сделанные с высоты 36 тыс. км. Кадры были получены с помощью спутников «Электро-Л» и «Метеор-М». Первый аппарат работает на высоте 35,5–36 тыс. км, второй располагается примерно на 830 км.

Аппараты Роскосмоса запечатлели океаны Земли с высоты 36 тысяч километров. Эти кадры напоминают нам: водоемы занимают большую часть поверхности Земли, они — климат и дыхание нашей планеты, — говорится в сообщении.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков запечатлел с борта МКС уникальный природный объект, находящийся в северной части Республики Чад. На фотографии детально запечатлен древний метеоритный кратер Аорунга. Снимок земной поверхности сделали с высоты около 400 км над планетой.

До этого председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев одобрил дополнительное финансирование госкорпорации «Роскосмос» на отбор и тренировку будущих космонавтов. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 126 миллионов 68 тысяч рублей.

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