Раскрыто число сбитых украинских дронов над Севастополем за сутки За сутки над Севастополем сбили 36 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в Севастополе 36 украинских дронов, написал в МАКСе губернатор Михаил Развожаев. По его словам, при этом в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

За выходные и сегодняшнее утро наши военные и мобильные огневые группы в общей сложности 10 раз отразили атаки ВСУ. За минувшие сутки сбито 36 БПЛА. Вечером воскресенья и в ночь на понедельник спасательная служба фиксировала информацию о падении обломков БПЛА в разных районах города. Люди не пострадали, — написал губернатор.

Ранее пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщила, что первый автобус с пассажирами поезда № 92 Севастополь — Москва отправился в Керчь. Маршрут был сокращен из-за ограничений на железной дороге в Крыму.

До этого сообщалось, что девять поездов в Крым и из него задерживались после ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины. Время задержки маршрутов составляло от 3,5 до 9 часов. В Крым не могли отправиться поезда из Адлера, Минеральных Вод и Москвы.