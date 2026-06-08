Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 11:48

Озвучены последствия кровавой бойни в пакистанской зоне Кашмира

AFP: семь человек погибли в столкновениях в пакистанской зоне Кашмира

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Жертвами столкновений между протестующими и полицией в городе Равалкот в пакистанской зоне Кашмира стали по меньшей мере семь человек, еще около 40 получили ранения, сообщает информационное агентство AFP. Из числа погибших четверо являются представителями правоохранительных органов, из числа раненых — 23.

Власти полностью заблокировали интернет и стянули в зону беспорядков дополнительные отряды федеральной полиции и спецслужб. Беспорядки в Равалкоте начались во время разгона массовой акции сторонников запрещенного в Пакистане «Объединенного комитета народных действий», которые выступали против насилия, веерных отключений электричества, роста цен и безработицы.

Ранее источник в пакистанской службе безопасности сообщил, что в окрестностях города Кветта на юго-западе страны неизвестные атаковали специальный железнодорожный состав с военнослужащими с помощью заминированного автомобиля. В поезде находились более 336 солдат, следовавших к местам празднования Курбан-байрама.

Позже пресс-служба российского посольства сообщила, что дипломатическая миссия решительно осуждает террористический акт на железнодорожной инфраструктуре в пакистанском городе Кветта. В ведомстве выразили надежду, что все лица, причастные к организации данного преступления, понесут заслуженное наказание.

Азия
Пакистан
Кашмир
беспорядки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге пройдет кинофестиваль «Одна шестая»
Раскрыто, почему США не смогут купить архипелаг Чагос с британскими базами
В Госдуме анонсировали «революцию» в оплате коммуналки
Театр «Модерн» откроет фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»
Мощное землетрясение на Филиппинах: кадры разрушений
Российский курортный город начал пользоваться небывалым спросом
ЕС хочет добавить десятки российских компаний в черный список
ЕС впервые «наказал» Иран за угрозу судоходству в Ормузе
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 8 июня: свободная продажа, цены
В Европарламенте призвали к новым форматам диалога России и ЕС
Экс-нардеп раскрыл детали вероятного визита Абрамовича на Украину
«Башку отрежу — соседи будут в шоке»: тиран пинал девушку у подъезда
Военэксперт раскрыл, кто «подарит» Украине новую баллистическую ракету
Движение по разрушенному ВСУ мосту около Чонгара возобновили
Четыре человека отравились газом из-за голубя в трубе
Трамп обратился с важным призывом к Ирану и Израилю
Трамп обратился к Ирану и Израилю с серьезным требованием
Лавров расхвалил Бангладеш за важное стремление страны
Синоптик предупредил москвичей о надвигающейся жаре
Трамп нашел посредника для переговоров России и Украины
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.