Озвучены последствия кровавой бойни в пакистанской зоне Кашмира AFP: семь человек погибли в столкновениях в пакистанской зоне Кашмира

Жертвами столкновений между протестующими и полицией в городе Равалкот в пакистанской зоне Кашмира стали по меньшей мере семь человек, еще около 40 получили ранения, сообщает информационное агентство AFP. Из числа погибших четверо являются представителями правоохранительных органов, из числа раненых — 23.

Власти полностью заблокировали интернет и стянули в зону беспорядков дополнительные отряды федеральной полиции и спецслужб. Беспорядки в Равалкоте начались во время разгона массовой акции сторонников запрещенного в Пакистане «Объединенного комитета народных действий», которые выступали против насилия, веерных отключений электричества, роста цен и безработицы.

Ранее источник в пакистанской службе безопасности сообщил, что в окрестностях города Кветта на юго-западе страны неизвестные атаковали специальный железнодорожный состав с военнослужащими с помощью заминированного автомобиля. В поезде находились более 336 солдат, следовавших к местам празднования Курбан-байрама.

Позже пресс-служба российского посольства сообщила, что дипломатическая миссия решительно осуждает террористический акт на железнодорожной инфраструктуре в пакистанском городе Кветта. В ведомстве выразили надежду, что все лица, причастные к организации данного преступления, понесут заслуженное наказание.