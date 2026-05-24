Поезд с военнослужащими в Пакистане был атакован заминированным автомобилем

В районе города Кветта на юго-западе Пакистана специальный поезд с военнослужащими был атакован заминированным автомобилем, сообщил РИА Новости источник в пакистанской службе безопасности. На борту находились более 336 военных, которые направлялись домой на праздник Курбан-байрам.

Специальный поезд следовал из военного района Кветты к железнодорожной станции, на борту находились более 336 военных. Он был атакован заминированным автомобилем, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, поезд остановился для присоединения вагонов, когда произошел взрыв. В результате теракта, по сообщениям местной полиции, погибли 23 человека, около 47 получили ранения.

