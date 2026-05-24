Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 15:27

Поезд с военнослужащими в Пакистане был атакован заминированным автомобилем

Подписывайтесь на нас в MAX

В районе города Кветта на юго-западе Пакистана специальный поезд с военнослужащими был атакован заминированным автомобилем, сообщил РИА Новости источник в пакистанской службе безопасности. На борту находились более 336 военных, которые направлялись домой на праздник Курбан-байрам.

Специальный поезд следовал из военного района Кветты к железнодорожной станции, на борту находились более 336 военных. Он был атакован заминированным автомобилем, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, поезд остановился для присоединения вагонов, когда произошел взрыв. В результате теракта, по сообщениям местной полиции, погибли 23 человека, около 47 получили ранения.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Кемеровской области недалеко от станции Бочаты. По предварительным данным, водитель фуры выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

До этого четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае. Подвижной состав был поврежден, специалисты провели восстановительные работы. Пермская транспортная прокуратура начала проверку.

Мир
Пакистан
поезда
военнослужащие
атаки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский рассказал, кому первым позвонил после удара по Киеву
«Внутренности горят»: экстрасенс о состоянии Зеленского после «Орешника»
Погибших при атаке в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях
Карицкая показала памятник Паше Технику
«Это ужасно»: итальянский журналист описал последствия атаки в ЛНР
«Все скорбят»: жертва атаки ВСУ по колледжу в ЛНР планировала свадьбу
«Стереть Украину с карты мира»: в Госдуме напомнили о возможностях России
Мотор на СВО, смерть мужа, уход из кино: как живет актриса Анна Фроловцева
Поезд с военнослужащими в Пакистане был атакован заминированным автомобилем
Стало известно, куда исчез сценарист первой части фильма «Любовь-морковь»
Названа одна из версий пропажи стримера Ивана Insider
В ГД ответили, заставит ли Зеленского пойти на мир удар по ВПК Украины
В Конго обостряется ситуация с вирусом Эбола
Пункт украинских дроноводов на границе взлетел на воздух
«Отселят 76 человек»: украинские дроны ударили по железной дороге
«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против Киева
«Ужасно, страшно»: журналист из КНР посетил Старобельск
Пашинян назвал срок, когда в Армении будет введен безвизовый режим с ЕС
Стало известно, куда направят пострадавших при ударе в Старобельске
Минздрав РФ рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.