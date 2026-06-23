Обстановка в Крыму 23 июня: что с поездами, пересадка в Керчи, как доехать

Обстановка в Крыму 23 июня: что с поездами, пересадка в Керчи, как доехать

В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие известны последние новости об этом 23 июня, что с поездами, как доехать до нужного города?

Что с поездами в Крыму 23 июня, какие идут только до Керчи

В Крыму введена новая схема движения поездов, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». До конца сентября часть поездов «Таврия» будет следовать до Керчи, затем пассажиры добираются до конечного пункта на автобусах.

Во вторник, 23 июня, из-за временного закрытия одного из участков Крымской железной дороги все поезда «Таврия» будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь Южная, сообщила компания-перевозчик.

«Это касается и тех поездов, которые по новой схеме движения, действующей с 10 июня, должны следовать маршрутами до Симферополя и Севастополя. 23 июня эти поезда тоже будут следовать только до Керчи», — уточняется в сообщении.

От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. От начальных станций Севастополь, Симферополь, Евпатория, Феодосия до Южной Керчи людей аналогично доставят на организованных автобусах, посадка в которые будет производиться на привокзальной площади.

Фото: Александр Подгорчук/РИА Новости

Расписание автобусов для поездов из Крыма на 23 июня

Поезд № 463/464 Феодосия — Москва отправится из Керчи в 16:35. Отправление автобуса из Феодосии запланировано на 14:00, автобус проследует через станцию Семь Колодезей в 14:50. Прибытие в Керчь — в 15:40.

Поезд № 17/18 Симферополь — Москва отправится из Керчи в 18:57. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 15:00. Автобус проследует через станции Владиславовка в 16:30; Семь Колодезей в 17:00. Прибытие в Керчь — в 18:00.

Поезд № 315/316 Симферополь — Адлер отправится из Керчи в 20:27. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 16:00. Автобус проследует через Владиславовку в 17:50; Семь Колодезей в 18:20; Багерово в 19:15. Прибытие в Керчь — в 19:50.

Поезд № 179/180 Симферополь — Санкт-Петербург отправится из Керчи в 21:19. Отправление автобуса из Евпатории запланировано на 14:00. Автобус проследует через Саки в 14:40; Симферополь в 17:00; Владиславовку в 19:00; Семь Колодезей в 19:30; Багерово в 20:15. Прибытие в Керчь — в 20:40.

Поезд № 91/92 Севастополь — Москва отправится из Керчи в 21:40. Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:00. Автобус проследует через Бахчисарай в 15:45; Симферополь в 16:30; Владиславовку в 18:30; Семь Колодезей в 19:00; Багерово в 20:00. Прибытие в Керчь — в 20:30.

Поезд № 27/28 Симферополь — Москва отправится из Керчи в 21:55. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 18:00. Автобус проследует через: Владиславовку в 20:00; Семь Колодезей в 20:30. Прибытие в Керчь — в 21:20.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие поезда задерживаются 23 июня из Крыма

Из-за временного закрытия Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня в пути задерживаются несколько поездов «Таврия» из Крыма.

«Поезд № 168/167 Симферополь — Москва, отправлением 22 июня, следует с опозданием на 1,5 часа. Поезд № 028/027 Симферополь — Москва, отправлением 22 июня, следует с опозданием на 2 часа. Поезд № 008/007 Керчь — Санкт-Петербург, отправлением 22 июня, следует с опозданием на 4,5 часа. Поезд № 068/067 Керчь — Москва, отправлением 23 июня, следует с опозданием на 4,5 часа. Поезд № 194/193 Керчь — Челябинск, отправлением 23 июня, следует с опозданием на 1,5 часа», — сообщила компания-перевозчик.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на 11:00 по московскому времени движение по мосту открыто.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 710 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к переправе.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область. В регионах также есть контрольные пункты досмотра автомобилей.

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