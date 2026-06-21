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21 июня 2026 в 07:30

4 быстрых холодных десерта из творога — без выпечки и очень просто

4 быстрых холодных десерта из творога 4 быстрых холодных десерта из творога Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Творог — идеальный продукт для быстрых десертов. Не нужно включать духовку, не нужно ждать, пока испечется. Все смешал, убрал в холодильник — и готово. Собрали четыре рецепта для жары, когда включать плиту совсем не хочется.

Как приготовить вкусный холодный десерт из творога

Главное в этих десертах — хороший, жирный творог (5–9%). Если он зернистый, пробейте его блендером или протрите через сито. Тогда текстура будет нежной и кремовой, без крупинок.

Сливки и йогурт лучше брать холодные — так они лучше взбиваются.

Все десерты отлично хранятся в холодильнике до 2 дней, но вкуснее всего они в первые сутки.

Рецепт № 1. Творожное тирамису — с печеньем и кофе

Упрощенная, но очень вкусная версия классического десерта.

300 г творога пробейте блендером с 3 ст. л. сахарной пудры до гладкого крема. Отдельно взбейте 150 мл сливок 33% до мягких пиков и осторожно вмешайте в творожную массу. 150 г печенья (лучше всего специально купить длинное итальянское печенье савоярди) быстро обмакните в 200 мл остывшего крепкого кофе. Выложите слой печенья в форму или креманки, сверху — половину творожного крема. Повторите слои. Густо посыпьте какао через ситечко и уберите в холодильник минимум на 1 час.

Десерт получается насыщенным, с ярким кофейным ароматом и нежной кремовой текстурой.

  • Совет: вместо савоярди можно взять любое сухое печенье. Для детей можно заменить кофе на какао с молоком.

Рецепт № 2. Шоколадный творожный мусс — нежный и насыщенный

Отличный вариант десерта для тех, кто любит шоколад.

Растопите 100 г темного шоколада с 50 мл молока на водяной бане или в микроволновке, остудите до комнатной температуры. 300 г творога пробейте блендером с 2 ст. л. сахарной пудры до нежного крема. Смешайте творог с остывшим шоколадом и взбейте до однородности. Разложите по креманкам и отправьте в холодильник на 1 час. Перед подачей украсьте ягодами или мятой.

Десерт с творогом без выпечки: рецепт Десерт с творогом без выпечки: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мусс выходит бархатистым, плотным и с настоящим шоколадным вкусом.

  • Совет: для более насыщенного вкуса добавьте щепотку соли и чайную ложку коньяка или амаретто.

Рецепт № 3. Десерт в стакане с ягодами и мятой — зеленый и красивый

Самый быстрый вариант из всей подборки, готовится буквально за 5 минут.

200 г творога пробейте блендером с 100 г густого йогурта и 2 ст. л. сахарной пудры до кремообразной массы. 150 г ягод (клубника, черника, малина) нарежьте. 50 г печенья поломайте на мелкие кусочки. В высокий стакан выкладывайте слоями: печенье — творожный крем — ягоды — снова печенье, крем и ягоды. Верхний слой украсьте целыми ягодами и листочками мяты. Поставьте в холодильник на полчаса.

Десерт получается ярким, слоистым и очень аппетитным.

  • Совет: вместо печенья можно использовать гранолу или дробленые орехи. Для шоколадного варианта добавьте в крем 1 ст. л. какао.

Рецепт № 4. Творожные конфеты-шарики в шоколаде или кокосе

Полезная альтернатива магазинным сладостям, которые можно хранить в холодильнике.

200 г творога пробейте блендером с 2 ст. л. сахарной пудры до однородности. 50 г орехов мелко порубите и смешайте с творогом. Сформируйте небольшие шарики. Обваляйте их в кокосовой стружке, какао или растопленном темном шоколаде. Выложите на пергамент и отправьте в холодильник минут на 20–30.

Конфеты получаются нежными внутри и с приятной обсыпкой снаружи.

  • Совет: в начинку можно добавить изюм, курагу или сушеную вишню — вкус будет еще интереснее.

С чем подать свежие ягоды и куда их добавить? Собрали интересные идеи в нашей статье.

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