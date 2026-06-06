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06 июня 2026 в 14:00

Отправляю 3 ингредиента в блендер — через минуту на столе мороженое цвета тропического заката

Фото: D-NEWS.ru
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Беру 4 банана, 3 киви, горсть замороженной клубники и сок лимона — загружаю все в блендер и через 5 минут получаю «райское» мороженое без сливок, без яиц и без сахара. Летом не могу наесться этой вкуснотой: нежная кремовая текстура, натуральная сладость банана, яркая кислинка киви и клубничный аромат — десерт, который спасает в тридцатиградусную жару и готовится быстрее, чем доставка.

Для приготовления вам понадобится: 4 спелых банана, 3–4 киви, 150 г замороженной клубники, 1 лимон. Бананы очистите, нарежьте кружочками и уберите в морозилку на 1 час (можно и дольше). Замороженную клубнику держите в морозилке постоянно. Киви очистите, нарежьте кубиками. Замороженные бананы, киви и клубнику сложите в чашу блендера. Выжмите сок лимона и добавьте к фруктам. Взбивайте на высокой скорости до состояния густого, кремообразного пюре — это займет 2–3 минуты. Сразу разложите массу по формочкам для мороженого или в один контейнер. Поставьте в морозилку на 2–3 часа до полного застывания. Никаких кристаллов льда, только чистое фруктовое наслаждение.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это мороженое из бананов, киви и клубники. Даже те, кто не любит «полезные» десерты, съели всю порцию. Кстати, вместо киви можно взять манго или персики — получится тропический микс. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
рецепты
мороженое
бананы
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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