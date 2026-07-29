Врач назвала неподходящий продукт для завтрака

Бананы не подойдут для завтрака, так как чувство голода вскоре вернется, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Елизавета Золотова. Она отметила, что в таких плодах мало белка и жиров.

После такого завтрака уровень глюкозы в крови быстро повышается, а затем достаточно быстро снижается. В результате уже через один-два часа вновь появляется чувство голода, снижается концентрация внимания и возникает желание перекусить чем-нибудь сладким, — рассказала Золотова.

Врач подчеркнула, что чем спелее плод, тем больше в нем простых сахаров и тем быстрее они усваиваются. По ее словам, у людей с инсулинорезистентностью, преддиабетом или сахарным диабетом колебания уровня глюкозы могут быть особенно выраженными.

Ранее врач Александр Умнов рассказал, что холодная каша, приготовленная с вечера, станет лучшим летним завтраком. Он также посоветовал начинать день с творога или яичницы с овощами.