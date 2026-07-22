Врач перечислил самые полезные летние завтраки

Холодная каша, приготовленная с вечера, станет лучшим летним завтраком, рассказал Lenta.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он также посоветовал начинать день с творога или яичницы с овощами.

В жару не стоит есть слишком тяжелые, жирные или очень сладкие завтраки — они могут вызвать тяжесть. Также стоит с осторожностью относиться к продуктам с высоким гликемическим индексом, например, бананам и винограду в больших количествах — они могут дать резкий скачок сахара, а затем быстрый голод, — рассказал Умнов.

Врач подчеркнул, что в любом полезном завтраке должны присутствовать белок, сложные углеводы и клетчатка. По его словам, начать утро лучше со стакана воды с лимоном или чашки мятного чая.

Ранее врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала, что холодные напитки могут представлять опасность в том случае, если они вызывают спазм пищевода. Специалист подчеркнула, что ледяная вода или мороженое в большинстве ситуаций не представляют вреда для здоровья.