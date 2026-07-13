Врач объяснила, когда холодные напитки могут быть вредны Врач Головчанская: холодные напитки опасны при спазме пищевода

Холодные напитки могут представлять опасность в том случае, если они вызывают спазм пищевода, предупредила врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнула, что ледяная вода или мороженое в большинстве ситуаций не представляют вреда для здоровья.

Ледяная вода, мороженое и прохладительные напитки в жару безопасны для большинства людей. Отказаться от них стоит только тем, у кого холодные продукты и напитки вызывают спазм пищевода, — пояснила специалист.

Головчанская отметила, что спазм может сопровождаться болью или сдавливанием за грудиной. Врач добавила, что при подобных реакциях не стоит добавлять большое количество льда. При спазмах также лучше отказаться от напитков прямо из холодильника.

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