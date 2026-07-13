Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 17:24

Врач объяснила, когда холодные напитки могут быть вредны

Врач Головчанская: холодные напитки опасны при спазме пищевода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Холодные напитки могут представлять опасность в том случае, если они вызывают спазм пищевода, предупредила врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнула, что ледяная вода или мороженое в большинстве ситуаций не представляют вреда для здоровья.

Ледяная вода, мороженое и прохладительные напитки в жару безопасны для большинства людей. Отказаться от них стоит только тем, у кого холодные продукты и напитки вызывают спазм пищевода, — пояснила специалист.

Головчанская отметила, что спазм может сопровождаться болью или сдавливанием за грудиной. Врач добавила, что при подобных реакциях не стоит добавлять большое количество льда. При спазмах также лучше отказаться от напитков прямо из холодильника.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что хрупкая женщина может умереть, выпив 50 миллилитров паленого алкоголя. По его словам, крупный мужчина после такой дозы рискует ослепнуть.

гастроэнтеролог
пищевод
спазм
мороженое
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали советы, как правильно обслуживать кондиционер в машине
Россия и Китай завершили масштабные морские учения
Пассажира хотели высадить из самолета за футболку о бомбардировках детей
Путин раскрыл, чего добивается Россия в зоне СВО
Турэксперт назвала распространенные причины отравления едой за границей
Женщина не выжила после подаренного полета
Легенда отечественной звукорежиссуры скончалась
Суд прекратил дело о банкротстве скандальной гонщицы
Минпросвещения успокоило «бежевых мам» после сообщений об угрозе детям
Львова-Белова раскрыла статистику детской смертности в конфликте с Украиной
Воронежским парламентариям ограничат выезды из региона
Психолог ответила, почему стоит ставить границы между внуками и бабушками
Посол России раскрыл реакцию Москвы на обвинения ЕС
Россиянам перечислили смертельно опасные вирусы в Турции
Власти Германии уличили в эскалации отношений с Россией
Книги Гоблина будут маркировать
«Хранитель Ормузского пролива»: Трамп придумал новую роль для США
Путин заявил о непростой ситуации с паводками в Дагестане
«Умеет брехать»: политолог о назначении Корецкого на пост премьера Украины
Россиянин получил 12 лет за убийство сожительницы ножом и отверткой
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.