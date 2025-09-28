Врач назвала страшные последствия ношения утягивающего белья

Утягивающее белье безвредно при редком ношении, однако частое его использование сопряжено с рисками для здоровья, предупредила врач-терапевт Анастасия Агаева. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», речь идет в том числе о смещении стенок желудка и забросе кислоты из него в пищевод. Кроме того, утягивающее белье может привести к недержанию мочи при физических нагрузках.

Ношение каждый день по несколько часов, допустим, утягивающих шорт и корсета может спровоцировать снижение тонуса мышц живота и тазового дна. В перспективе это может усугубить имеющийся диастаз, привести к недержанию мочи при физической нагрузке и даже опущению органов малого таза, — заявила Агаева.

Ранее терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила, что узкие джинсы могут серьезно навредить здоровью. В частности, тесная одежда приводит к нарушению кровообращения, проблемам с желудочно-кишечным трактом, кожей и сосудами.