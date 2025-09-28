Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 18:33

Врач назвала страшные последствия ношения утягивающего белья

Врач Агаева предупредила о смещении стенок желудка из-за утягивающего белья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утягивающее белье безвредно при редком ношении, однако частое его использование сопряжено с рисками для здоровья, предупредила врач-терапевт Анастасия Агаева. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», речь идет в том числе о смещении стенок желудка и забросе кислоты из него в пищевод. Кроме того, утягивающее белье может привести к недержанию мочи при физических нагрузках.

Ношение каждый день по несколько часов, допустим, утягивающих шорт и корсета может спровоцировать снижение тонуса мышц живота и тазового дна. В перспективе это может усугубить имеющийся диастаз, привести к недержанию мочи при физической нагрузке и даже опущению органов малого таза, — заявила Агаева.

Ранее терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила, что узкие джинсы могут серьезно навредить здоровью. В частности, тесная одежда приводит к нарушению кровообращения, проблемам с желудочно-кишечным трактом, кожей и сосудами.

здоровье
болезни
кишечник
желудок
пищевод
белье
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о растущей изоляции Израиля
На Западе раскрыли планы ЕС по конфискации активов России
На Камчатке назвали причину нападения дикого медведя на пожилую женщину
Киев обвинили в геноциде из-за попыток поработить русских
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.