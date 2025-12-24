Аглая Тарасова впервые вышла на связь после суда и попросила о помощи Осужденная на три года Аглая Тарасова попросила помочь ее онкобольному коллеге

Российская актриса Аглая Тарасова, которую приговорили к трем годам условно по делу о контрабанде наркотиков, впервые вышла на связь после суда. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка попросила о помощи для своего онкобольного коллеги Дмитрия Поднозова. Она сделала репост публикации со сбором средств.

Диме очень нужна наша помощь, друзья. Все реквизиты есть в посте, — написала артистка.

У Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг. Состояние артиста стремительно ухудшается, из-за болезни он не может работать. Актеру срочно требуется финансовая поддержка на ближайшие полгода для оплаты консультаций специалистов, необходимых анализов и всех сопутствующих процедур. Конкретная сумма сбора не называется, но речь идет о существенных затратах.

На призыв о помощи уже откликнулись друзья и коллеги. Актер Сергей Жигунов, работавший с Дмитрием Поднозовым в сериале «Порода», поддержал Тарасову. Звезда «Моей прекрасной няни» отметил, что их коллега недавно успешно завершил съемки и теперь вынужден бороться с тяжелейшим испытанием.

Тарасову приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 200 тыс. рублей после попытки провезти в Россию запрещенные вещества в электронной сигарете, а именно 0,38 грамма масла каннабиса. Ее задержали в Домодедово после прилета из Израиля в конце августа. Тарасова в суде заявила, что не знала о составе жидкости в вейпе. По словам артистки, устройство ей подарили, и она не могла точно знать, что содержит находящаяся внутри смесь.