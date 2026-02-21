Осужденная за вейп с наркотиками Тарасова примерила на себя образ Гузеевой

Актриса Аглая Тарасова приступила к обновлению имиджа после завершения громкого судебного разбирательства из-за вейпа и поменяла цвет волос. Результатом она поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена), продемонстрировав новый шоколадный оттенок своей прически.

Смена имиджа артистки вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях и стала поводом для активных дискуссий. Пока одни поклонники восхищались обновленным образом, другие критически заметили, что новый цвет визуально добавил актрисе возраста. Некоторые комментаторы и вовсе сравнили Тарасову с Ларисой Гузеевой в молодости, отметив неожиданное сходство двух артисток.

Тарасову приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 200 тыс. рублей после попытки провезти в Россию запрещенные вещества в электронной сигарете, а именно 0,38 грамма масла каннабиса. Ее задержали в Домодедово после прилета из Израиля в конце августа. Тарасова в суде заявила, что не знала о составе жидкости в вейпе. По словам артистки, устройство ей подарили. Ее приговорили к трем годам заключения условно.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.