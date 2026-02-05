Скандал с виллами на Бали, споры в Сети, развод: как живет Лариса Гузеева

Телеведущую и актрису Ларису Гузееву могут привлечь к выплате долгов клиентам застройщика-банкрота Сергея Домогацкого. Что об этом известно, почему скандалила в Сети?

Скандал с виллами на Бали

Гузеева попала под критику и подозрение в мошенничестве в 2025 году. Ее обвинили в рекламе недобросовестного застройщика — Сергея Домогацкого. В конце июня одна из жертв заявила, что увидела рекламу недвижимости с участием Гузеевой, после чего решилась приобрести дом на Бали. Вилла обошлась потерпевшей в $200 тысяч, но жилье она так и не увидела: компания Домогацкого, чьи услуги телеведущая рекомендовала в соцсети, прекратила стройку и отказалась возвращать деньги покупательнице.

Сама Гузеева в ноябре сообщила, что не считает себя виноватой в ситуации.

«Вот вам не стыдно, скажите, пожалуйста? Вы не имеете к этому отношения. Это просто была реклама. Миллион человек рекламировали именно Домогацкого. <…> Ко мне могла бы быть какая-то „предъява“, если бы я была с ним в доле. Я тоже эту недвижимость не получила», — рассказала она.

Также Гузеева подавала иск о защите чести и достоинства в Тушинский суд Москвы, однако суд его отклонил. Был ли связан иск с этими обвинениями, неизвестно.

Споры с подписчиками в Сети

Гузеева публично поругалась с комментатором в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), раскритиковавшей ее фотографию. Причиной спора стал вопрос о количестве фотошопа на снимке, где артистка позирует в черной шубе на фоне еловых ветвей.

«Че такая дура? Штоб красифше было! (орфография и пунктуация автора сохранены)», — написала она в ответ на вопрос об отредактированном фото.

Большинство пользователей поддержали заслуженную артистку России, отметив, что не редактирование фотографий, а хамство портит человека. Многие также задались вопросом, почему кого-то могут волновать отфотошопленные кадры публичной персоны.

Правда ли, что Гузеева развелась

Как сообщал NEWS.ru, Гузеева на протяжении нескольких лет могла скрывать факт развода с ресторатором Игорем Бухаровым. Приятельница актрисы рассказала, что супруги официально расторгли брак в 2019 году — после 20 лет совместной жизни.

«Они развелись после 20 лет брака, еще в 2019 году. Более шести лет назад», — отметила женщина.

Бухаров опроверг эту информацию. В соцсетях ресторатора по-прежнему стоит статус «женат». Кроме того, три года назад супруги вместе судились с ремонтной компанией, что говорит о том, что они занимались общим жильем.

В 2023 году Гузеева делилась секретом долголетия брака с Бухаровым.

«Мы с мужем 26 лет вместе. Я не лезу ему под кожу: не названиваю, не проверяю. И он так же. В определенный момент я поняла, что была душнилой, ногой на горле. Мы сели, поговорили, и я сказала: „Я отступаю“. У нас ушли десятилетия на то, чтобы отучиться контролировать. Это лишнее. Нужно давать больше свободы, ведь человек тебе не принадлежит, ты его даже не рожала», — говорила телеведущая в интервью.

Продюсер Сергей Дворцов, однако, считает, что Гузеева действительно развелась.

«Она единоличница, привыкла жить ради себя, а не ради мужчины. Зарабатывает достаточно, поддержка не нужна. Не каждый войдет в отношения с Ларисой, она женщина волевая и очень жесткая», — пояснил Дворцов.

