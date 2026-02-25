Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 12:19

Панин сделал признание о «шалостях» с покойной Ириной Шевчук

Панин признался, что изводил своими шалостями покойную Ирину Шевчук

Алексей Панин Алексей Панин Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Алексей Панин в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказал, что изводил заслуженную артистку России Ирину Шевчук. Он пошутил, что из-за «шалостей» у знаменитости прибавилось седых волос.

Умерла актриса и мама моей очень хорошей подруги Ирина Борисовна Шевчук. Я ее очень любил, хотя седых волос от наших «шалостей» у нее точно прибавилось. Прощайте! — сказал Панин.

Ранее дочь покойной артистки, актриса Александра Афанасьева-Шевчук, рассказала, что мать умерла из-за лимфомы головного мозга. Звезда драмы «…А зори здесь тихие» скончалась на 75-м году жизни после трех лет борьбы с болезнью.

Ранее депутат Госдумы, советская и российская актриса Елена Драпеко назвала создание и руководство фестивалем «Киношок» главным делом жизни Шевчук. Парламентарий отметила, что с киноактрисой ее связывали тесные отношения еще со времен совместных съемок в фильме «...А зори здесь тихие». Драпеко также охарактеризовала Шевчук как энергичную и грамотную женщину.

Алексей Панин
актеры
смерти
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судьбе второй пропавшей в Нижнем Тагиле школьницы
Мирошник нашел неожиданное значение фамилий украинских дипломатов
Улица Сталина может появиться в российском городе
В Ленинградской области мигранта заподозрили в изнасиловании пенсионерки
Стало известно, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем
В Минобороны раскрыли важность освобождения Графского
Мишустин объявил о налоговых льготах на выплаты при рождении детей
Проблему тарифов ЖКХ в России признали на самом высоком уровне
Мэром Липецка стал мужчина с рекламы урологической клиники
Совфед обратится к Германии из-за нераспространения ядерного оружия
В Общественной палате РФ началось формирование нового состава
В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу
Косметолог накормила помощницу «отрезанными» половыми губами после операции
Российский генерал предсказал будущее пилотируемой авиации
Детективы обнаружили пропавшую 24 года назад американку
Западные фармгиганты годами спонсировали российского главврача
Дочь звезды «Убийств в одном здании» найдена мертвой
Дело рэпера Oxxxymiron передали в суд
Россия вернулась к производству ультраотечественного самолета
Стало известно, где похоронят актрису Шевчук
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.