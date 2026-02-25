Панин сделал признание о «шалостях» с покойной Ириной Шевчук Панин признался, что изводил своими шалостями покойную Ирину Шевчук

Актер Алексей Панин в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказал, что изводил заслуженную артистку России Ирину Шевчук. Он пошутил, что из-за «шалостей» у знаменитости прибавилось седых волос.

Умерла актриса и мама моей очень хорошей подруги Ирина Борисовна Шевчук. Я ее очень любил, хотя седых волос от наших «шалостей» у нее точно прибавилось. Прощайте! — сказал Панин.

Ранее дочь покойной артистки, актриса Александра Афанасьева-Шевчук, рассказала, что мать умерла из-за лимфомы головного мозга. Звезда драмы «…А зори здесь тихие» скончалась на 75-м году жизни после трех лет борьбы с болезнью.

Ранее депутат Госдумы, советская и российская актриса Елена Драпеко назвала создание и руководство фестивалем «Киношок» главным делом жизни Шевчук. Парламентарий отметила, что с киноактрисой ее связывали тесные отношения еще со времен совместных съемок в фильме «...А зори здесь тихие». Драпеко также охарактеризовала Шевчук как энергичную и грамотную женщину.