Раскрыта причина смерти актрисы Ирины Шевчук

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла из-за лимфомы головного мозга, рассказала ТАСС ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. Звезда драмы «…А зори здесь тихие» скончалась на 75-м году жизни после трех лет борьбы с болезнью.

Мы почти три года боролись с проклятой болезнью — лимфомой головного мозга, — отметила Афанасьева-Шевчук.

Шевчук стала известна широкой публике благодаря ролям в культовых картинах советского кино, включая фильм «Белый Бим Черное ухо». За свою многолетнюю работу в искусстве она получила звания Заслуженной артистки Украинской ССР (1974) и Заслуженной артистки России (2019).

