Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 14:29

Раскрыта причина смерти актрисы Ирины Шевчук

Актриса Ирина Шевчук умерла от лимфомы головного мозга

Ирина Шевчук Ирина Шевчук Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла из-за лимфомы головного мозга, рассказала ТАСС ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. Звезда драмы «…А зори здесь тихие» скончалась на 75-м году жизни после трех лет борьбы с болезнью.

Мы почти три года боролись с проклятой болезнью — лимфомой головного мозга, — отметила Афанасьева-Шевчук.

Шевчук стала известна широкой публике благодаря ролям в культовых картинах советского кино, включая фильм «Белый Бим Черное ухо». За свою многолетнюю работу в искусстве она получила звания Заслуженной артистки Украинской ССР (1974) и Заслуженной артистки России (2019).

Ранее сообщалось, что актер Роберт Кэррадайн, известный по фильму «Джанго освобожденный», ушел из жизни в возрасте 71 года. Его не стало после почти 20-летней борьбы с биполярным расстройством. Брат актера Кит Кэррадайн рассказал, что семья сознательно решила раскрыть диагноз, чтобы подчеркнуть отсутствие стыда в разговорах о психическом здоровье.

До этого стало известно о смерти актера Василия Антонова, широко известного благодаря культовому сериалу «33 квадратных метра» и проектам «ОСП‑студии». Он скончался в возрасте 62 лет. По предварительной информации, долгое время артист страдал от алкоголизма. Отмечалось, что он умер в нищете и одиночестве.

актрисы
смерти
болезни
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Сразу несколько улиц перекрыли в центре Москвы
Хинштейн рассказал, как управляет Курской областью из больницы
Зеленский снова пошел наперекор Трампу
Дети бывшей солистки «Вороваек» разбились при катании на санках
«Живет по закону»: директор Киркорова ответила на слухи о его долге за ЖКХ
В Госдуме призвали к жесткой проверке детских тренеров и педагогов
Военкор назвал шаг, который подорвет боеспособность ВСУ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.