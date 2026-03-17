Два из трех базирующихся в Персидском заливе тральщиков США переброшены

Американские военные корабли, способные к разминированию, покинули Персидский залив и взяли курс на Малайзию, сообщает Financial Times со ссылкой на Пятый флот ВМС Соединенных Штатов. USS Santa Barbara и USS Tulsa уже прибыли в малайзийский порт Баттерворт для «логистической остановки».

Третий тральщик, USS Canberra, находится у берегов Индии. Передислокация происходит на фоне жалоб американского лидера Дональда Трампа на отказ союзников помочь в разблокировке Ормузского пролива.

Президент США уже выражал недовольство тем, что партнеры Вашингтона не предоставляют свои минные тральщики для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, который фактически заблокирован из-за эскалации конфликта с Ираном. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти, и сейчас пролив оказался в эпицентре кризиса. Политика Ирана отразилась на мировых ценах и логистике.

Трамп ранее заявил, что США тратят триллионы долларов на защиту других стран, но в ответ не получают помощи. Он обратился к государствам НАТО и объяснил, что те сильно разочаровали Вашингтон. Все это заставляет Белый дом пересмотреть подход к обеспечению безопасности союзников.