«Голые фото», крах карьеры, рехаб, Малахов: где сейчас Дана Борисова

13 июня отмечает юбилей Дана Борисова. В начале 1990-х — в возрасте 17 лет — она стала лицом «Армейского магазина» — одной из культовых телевизионных программ на федеральном канале. Однако за феерическим взлетом последовал крах — увольнение с ТВ, личная драма, депрессия, борьба с зависимостями. Как сейчас живет легендарная телеблондинка, победила ли она пагубные привычки и с какой программой могла бы вернуться в эфир — в материале NEWS.ru.

Почему Дану Борисову выгнали из «Армейского магазина»

Дана Борисова родилась 13 июня 1976 года в белорусском городе Мозырь. Ее отец служил в милиции, мама работала медсестрой. Вскоре семья переехала в Норильск.

Будущая телеведущая с детства проявляла интерес к творчеству и посещала различные кружки. Однажды она увидела объявление о наборе в класс телевизионной журналистики и успешно прошла кастинг. Уже в 16 лет она вела передачу для молодежи под названием «Зебра» на норильском телевидении. В 1993 году Борисова переехала в Москву и продолжила карьеру — ее утвердили ведущей передачи «Армейский магазин».

Стройная юная блондинка с ямочками на щеках и в матросской тельняшке понравилась зрителям. В этом образе она выглядела очень органично. «Правда, у меня были смутные представления об армии. Но, как мне объяснили, в этом и была моя прелесть», — признавалась позже Дана.

В 1996 году она снялась для обложки мужского журнала практически обнаженной. Ранее ни одна телеведущая не осмеливалась на подобный поступок. На телевидении разразился скандал, ее уволили. Борисова вспоминала об этом периоде как одном из самых тяжелых в своей жизни.

Дана Борисова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позже она участвовала в реалити-шоу, например, «Последний герой — 3. Остаться в живых». Некоторое время была соведущей Елены Ханги в программе «Принцип домино».

Почему Борисова увлекалась алкоголем

После 2010 года карьера экс-телезвезды пошла на спад. Предложений о ведении передач не было. Она устроилась светским репортером, это совсем не звездный статус. «Раньше я находилась на одном уровне с известными людьми, много снималась. А теперь такая резкая перемена. Этот момент сломал меня», — признавалась Дана.

Из-за неудач в карьере Дана увлеклась алкоголем. Ей пытался помочь шоумен Андрей Малахов — отправил на лечение в специализированную клинику в Таиланде. Со временем, по словам Даны, ей удалось отказаться от вредных привычек. Однако вернуться на телевидение в статусе ведущей пока не получилось.

Кто был мужем Даны Борисовой, сколько у нее детей

У Борисовой один ребенок — 19-летняя Полина. С ее отцом — бизнесменом Максимом Аксеновым — Дана не состояла в официальном браке. По словам телеведущей, он не участвовал в воспитании дочери. В 2015 году Борисова вышла замуж за бизнесмена Андрея Трощенко. Брак просуществовал всего восемь месяцев, общих детей нет.

Полина и Дана Борисова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2025 году дочь Борисовой опубликовала переписку со своим отцом, с негативными репликами в адрес родительницы. Позже мать и дочь публично поссорились из-за возлюбленного Полины по имени Артур, который категорически не нравился Дане.

С какой программой Дана Борисова могла бы вернуться на ТВ

Дана Борисова могла бы вернуться на ТВ с проектом, направленным на помощь людям, поделился мнением в интервью NEWS.ru телевизионный критик Александр Горбунов. Он напомнил, что Борисова пережила немало жизненных трудностей и сумела победить пагубные привычки. Очевидно, ее опыт мог бы быть полезен зрителям, отметил собеседник.

Вместе с тем он уточнил, что за последнее время телевидение сильно изменилось, Борисовой будет нелегко конкурировать с молодыми коллегами.

Дана Борисова Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press

«Когда человек надолго выпадает из обоймы, про него, как правило, забывают. Сейчас многое решает интернет — блогеры порой популярнее, чем ведущие на федеральных каналах. Борисовой будет нелегко в случае возвращения», — считает Александр.

Как ранняя слава повлияла на Дану Борисову: мнение нарколога и психолога

В беседе с NEWS.ru психолог Станислав Самбурский высказался о пагубном воздействии ранней славы на психику человека. Эксперт напомнил, что в 17 лет Борисова получила работу на федеральном канале, деньги и поклонников. Однако счастья это ей не принесло, полагает собеседник.

«Психика получает удовольствие от повышенного внимания. А когда оно пропадает, то может произойти кризис личности. Дана была звездой, но не сумела удержать статус. Затем последовало эмоциональное расстройство, которое толкает человека к зависимости, для того чтобы заглушить боль», — высказался Станислав.

Нарколог Василий Шуров рассказал NEWS.ru, что на сегодняшний день телеведущая находится в ремиссии (отказалась от опасных привычек). «Борисова рассказывала, что к зависимости ее подтолкнуло увольнение и поведение бывшего продюсера (отказался спасать ее от увольнения из „Армейского магазина“. — NEWS.ru). Мы не знаем, что будет дальше, но сейчас Дана стабильна. Она молодец, сумела совладать с собой же», — отметил Шуров.

Как менялся стиль Даны Борисовой за годы на ТВ

Стилист Мария Шеди отметила в беседе с NEWS.ru, что в последние годы Борисова выбирает образы «на грани». Эпатажная одежда могла стать для нее способом привлечения внимания и попыткой вернуть любовь публики, считает эксперт. Любой фешен-кризис связан с внутренними переживаниями, пояснила стилист.

Дана Борисова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Я вижу в гардеробе Даны не просто смену трендов, а проекцию ее жизненных этапов, взлетов, падений и внутренней борьбы. Если в начале карьеры ее образ с локонами и лаконичными платьями транслировал мягкую женственность, то в кризисный период он потерял целостность. Мы видели крайности — от абсолютно серых безликих вещей до неуместно инфантильных нарядов», — высказалась эксперт.

После реабилитации в гардеробе Даны появились классические вещи: костюмы-двойки, длинные пальто, платья-футляры, отметила стилист. По мнению Шеди, для Борисовой мода стала одним из способов общения с публикой. Своими нарядами она пыталась донести, что контролирует свою жизнь и вернулась к стабильности, заверила Мария.

К настоящему времени Борисова вновь вернулась к коротким платьям, ярким цветам и экспериментам с кроем, отметила стилист. Такой гардероб Шеди назвала попыткой удержать ускользающую молодость.

«Стиль — это самый честный барометр нашей психики. Образ Даны транслирует главную аксиому: чрезмерный кричащий эпатаж и неуместная эксцентричность в одежде — это проекция глубоких внутренних проблем», — предположила Мария.

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