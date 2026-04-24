Умер Пиманов: шок семьи, реакция Путина — что будет с «Человеком и законом»

23 апреля ушел из жизни Алексей Пиманов — режиссер, продюсер, журналист, ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале, глава медиахолдинга «Красная звезда». Что стало причиной смерти Пиманова, каким его запомнили коллеги и родные, кто станет преемником на телевидении, выяснял NEWS.ru.

Как сын и жена Алексея Пиманова отреагировали на его смерть

Старший сын телеведущего (от первого брака) Денис назвал его уход внезапным. По его словам, незадолго до трагедии он общался с отцом по видеосвязи — Алексей Викторович не жаловался на недомогание. «Я в шоке… Все было хорошо!» — сказал Денис Пиманов изданию StarHit.

Супруга режиссера актриса Ольга Погодина назвала его смерть самой страшной трагедией, которая только могла произойти в ее жизни. «Для меня это самая страшная трагедия», — сказала артистка. В беседе с «Комсомольской правдой» она уточнила, что причиной смерти Алексея Викторовича стал инфаркт.

С Ольгой Погодиной Пиманов познакомился на съемках фильма «Три дня в Одессе» в 2006 году. Длительное время они общались как коллеги и друзья, позже поняли, что взаимная симпатия переросла в любовь. Актриса признавалась, что Алексей Викторович стал главным мужчиной в ее жизни.

Продюсер, режиссер и телеведущий Алексей Пиманов и актриса, продюсер Ольга Погодина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сказал Владимир Путин в обращении к семье Пиманова

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего. Он назвал смерть Пиманова большой потерей для отечественной журналистики. «Алексея Викторовича по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Министр обороны России Андрей Белоусов также выразил слова поддержки семье умершего. Он оценил лидерские качества режиссера и продюсера, сумевшего создать вокруг себя сильную команду единомышленников.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова призналась в своих соцсетях, что ей не хотелось бы писать «слова соболезнований по протоколу». По ее мнению, Пиманов посвятил свою жизнь народу и борьбе за справедливость. «Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память», — написала Захарова.

Что сказали Запашный, Андреева, Щербаков, Угольников о смерти Алексея Пиманова

Друживший с Пимановым директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с NEWS.ru назвал Алексея Викторовича величайшим патриотом России. Дрессировщик отметил, что разговаривал с режиссером и телеведущим несколько дней назад по телефону.

«Я, честно говоря, в ужасе. Мне очень больно и горько осознавать, что моего друга больше нет», — сказал Запашный.

«Я поражен. Его смерть — ужаснейший удар. Когда я узнал об этом, то подскочил. Как это могло произойти? Еще молодой человек», — добавил в беседе с NEWS.ru народный артист России Борис Щербаков.

Кинорежиссер Игорь Угольников рассказал NEWS.ru, что общался с Алексеем Викторовичем за сутки до трагедии. В последнем разговоре, по его словам, Алексей Викторович жаловался на некоторые проблемы рабочего характера. «Он ко всему относился с большим сердцем, и вот, видите, оно не выдержало. Когда говоришь с человеком, а через день узнаешь о его смерти — это тяжело», — признался Угольников NEWS.ru.

Алексей Пиманов, 2019 год Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева вспомнила о двух качествах коллеги. «Талант сочетался в Пиманове с удивительной скромностью и простотой», — заявила Екатерина изданию РБК.

Закроют ли передачу «Человек и закон» после смерти Алексея Пиманова

Передачу «Человек и закон» на Первом канале Алексей Пиманов вел с 1996 года. При нем тематика программы существенно изменилась — там стали освещать истории о коррупции и других резонансных судебных процессах.

Телеведущий и журналист Михаил Леонтьев думает, что канал не станет закрывать программу. При этом собеседник NEWS.ru предположил, что из-за смерти Пиманова передача изменит свой формат. «„Человек и закон“ — это программа Пиманова. Если она продолжит свое существование, то уже в другом формате. Но тематика никуда не денется. Первый канал, думаю, поступит профессионально, как всегда», — полагает журналист. При этом, по его мнению, Алексей Пиманов «незаменим».

Телевизионный критик Александр Горбунов напомнил: передача уже много лет идет на ТВ в прайм-тайм, со стабильно высокими рейтингами и высоким зрительским интересом. Он предположил, что у Первого канала будут трудности с поиском нового ведущего. По мнению Горбунова, последователем Пиманова должен стать опытный адвокат, имеющий статус в медиаиндустрии.

«Важно, чтобы зрители увидели не просто „говорящую голову“. Пиманов ездил по стране, он вел расследования. У него была внутренняя смелость. Не каждый согласится на такую работу, поскольку человеку могут поступать угрозы», — заявил Александр Горбунов.

Почему Алексей Пиманов перенес премьеру последнего фильма «Водитель-олигарх»

Помимо работы на телевидении, Пиманов снимал художественные ленты и сериалы. На его творческом счету такие картины, как «Александровский сад», «Три дня в Одессе», «Крым», «Мужчина в моей голове» и другие. Одной из последних работ режиссера стала комедия «Водитель-олигарх» в июле 2024 года. Пиманов перенес премьеру из-за теракта в «Крокус Сити Холле»: был убежден, что показывать «светлую комедию» в непростой период для страны будет неправильно.

Режиссер Алексей Пиманов (в центре) на съемках художественного фильма «Крым» в Севастополе Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Тогда в беседе с NEWS.ru Алексей Викторович признался, что считает себя разносторонней натурой: в одинаковой мере ему нравилось снимать и драматичные картины, и комедии. При этом созданные фильмы «не являются отражением моей личности», уточнял режиссер.

